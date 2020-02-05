У Лисичанську ріжуть на металобрухт державний завод «Пролетар»

Все це відбувається вже зараз, при новому уряді, який обіцяв «кінець епохи бідності»

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Наши власти любят много рассказывать о том, как мы будем реинтегрировать ОРДЛО и даже высчитывают, сколько это будет стоить. При этом совершенно не ясно, когда это произойдет и произойдет ли вообще когда-нибудь.

Но помимо ОРДЛО у нас еще есть подконтрольная территория Донбасса, которую освободили от бандитов ЛДНР в 2014 году. Ее никто не мешает восстанавливать и развивать уже сейчас. Но вместо этого мы видим, что там продолжается распад, деградация и разруха.

Прямо сейчас в многострадальном Лисичанске пилят на металлолом стекольный завод «Пролетарий». Одно из последних оставшихся в городе предприятий. Этот завод принадлежит государству. Долгое время его целостный имущественный комплекс арендовали структуры, подконтрольные депутату от ОПЗЖ и бывшему мэру Лисичанска Сергею Дунаеву (близкий соратник Юрия Бойко). Но в 2011-2013 гг фирма-арендатор (ПАО «Пролетарий») накопила долги, набрала кредиты и не стала за них платить. Таким образом государственный завод стал заложником своего арендатора и попал из-за него в долговую яму.

В 2017 году подконтрольное Дунаеву ПАО «Пролетарий» было признано банкротом, аренда кончилась и целостный имущественный комплекс завода вернулся в управление Министерства экономики. Казалось, теперь ничто не мешает восстановить его работу. Но вместо этого правительство дало добро на его уничтожение. И теперь на «Пролетарии» сваркой режут станки, рельсы и вообще все, что можно распилить. Скоро от завода останутся лишь руины.

Все это происходит уже сейчас, при новом правительстве, которое вроде как обещало «конец эпохи бедности» и т.д. И этот беспредел уже не получится списать на предшественников. Уважаемый Тимофей Милованов вы в курсе этой ситуации? Планируете что-то делать?

Сейчас у нас собираются запускать телеканал с вещанием на ОРДЛО, чтобы «бороться за умы» людей, которые там живут. Как думаете, выиграем мы борьбу за умы, если будем показывать такие новости? На те же деньги, которые собираются потратить на телеканал, можно было бы запустить стекольный завод, и эффект от этого был бы куда лучше. Показали бы разницу между Украиной и ЛДНР. Они уничтожают, мы - возрождаем. Но вместо этого мы устраиваем какое-то соревнование с ЛДНР по мародерству.

Джерело: блог Дениса Казанського

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