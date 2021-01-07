Ізраїль спростовує таємні поставки ковід-вакцини до України

Ізраїльські чиновники виключили можливість того, що вакцини вивозили з країни

Ізраїльські чиновники виключили можливість того, що вакцини вивозили з країни

Про «таємну вакцинацію» можновладців в Україні повідомили українські ЗМІ та підтвердила працівниця клініки

У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю заперечили контрабанду чи таємне постачання вакцин від коронавірусу для «підпільної вакцинації» українських чиновників. Про це повідомляє BBC News.

Речник ізраїльського міністра охорони здоров'я Йоеля (Юлія) Едельштейна у розмові з BBC News виключив можливість того, що вакцини ввозили з Ізраїлю.

«Вакцини вимагають глибокого заморожування. Неможливо, щоб хтось їх непомітно транспортував», - запевнили у міністерстві.

Там також додали, що наразі не планують починати офіційне розслідування через повідомлення в українській пресі.

Зазначимо, що напередодні у столичній клініці підтвердили вакцинацію від коронавірусу віп-клієнтів. Зокрема, співробітниця клініки запевнила, що від клієнтів, які отримали щеплення, скарг не надходило, а вакцинованих було вже «дуже багато».

Отже, 6 січня стало відомо, що українські багатії таємно вакцинуються. Блогер оприлюднив інформацію про ціни й місце. Громадський діяч Назар Приходько повідомив, що українські ВІПи та політики таємно вакцинуються препаратом виробництва Pfizer-BioNtech у Києві. Також за інформацією бізнесмена Михаайла Бродського, партію вакцини Pfizer було таємно завезено в Україну чартерним бортом 29 або 30 грудня 2020 року. Він припустив, що вакцину, найімовірніше без розмитнення, пронесли через Зал офіційних делегацій, «прикриваючись паспортом якогось народного депутата».

Після цього повідомлення, яке швидко розповсюджується в соцмережі та ЗМІ, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству внутрішніх справ перевірити інформацію про підпільну вакцинацію від коронавірусу.

Ввечері 6 січня президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям терміново перевірити інформацію про нібито ввезення в країну контрабандою вакцини від Covid-19.

Напередодні нового року Офіс президента повідомив, що Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу. МОЗ України уклало угоду на постачання вакцини компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за одну дозу.



