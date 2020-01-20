Закриття підпільного казино у центрі Києва: суд зобов’язав ДБР повернути власнику більше сотні гральних автоматів



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Вилучені гральні автомати зі столичного торговельного комплексу «Олімпійський» на вул. Велика Васильківська, 72. Фото з сайту СБУ

Правоохоронці не надали суду доказів, що за допомогою вилучених гральних автоматів та іншої техніки, відбувалося вчинення злочину

Печерський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань повернути власнику майно, яке було вилучено під час обшуку 30 серпня 2019 року у приміщенні торговельного комплексу «Олімпійський» на вул. Велика Васильківська, 72 у Києві.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 23 грудня.

Мова йде про 113 гральних автоматів, 17 гральних столів для покеру, шість столів з рулеткою, колоди гральних карт і фішок та іншу комп’ютерну техніку. Все це, за версією слідства, діяло як підпільне казино у центрі столиці, яке «дахували» працівники правоохоронних органів.

Під час проведення санкціонованих слідчих дій було опитано понад десять осіб, які засвідчили, участь у функціонуванні підпільного закладу. Вікрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Разом з тим, до суду звернувся адвокат власниці вилученого майна і оскаржив бездіяльність Державного бюро розслідувань. Він пояснив, що у 2008 році його клієнт купила гральні автомати, але після введення заборони на проведення азартних ігор, їх не використовувала.

У лютому 2019 року вона познайомилась з двома особами, які повідомили, що з великою вірогідністю Верховна Рада ставитиме питання про легалізацію азартних ігор в Україні. Останні ж запропонували їй надати гральне обладнання в оренду з метою підготовки та навчання майбутнього персоналу.

Таким чином, з лютого 2019 року жінка передала вилучене слідчим майно в користування за усним договором оренди. Проте у вересні 2019 року вона дізналася про факт обшуку у приміщенні торговельного комплексу «Олімпійський».

Слідчий суддя дійшов висновків, що сторона обвинувачення не довела, що вилучене майно під час обшуку має стосунок до кримінального провадження. Крім цього, ДБР не клопотало суд про накладення арешту на вилучене гральне обладнання.

Як повідомляв «Главком», 20 грудня 2019 року Кабмін виключив можливість грального бізнесу під виглядом лотерей.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на позачерговому засіданні Кабінету міністрів пообіцяв після ухвалення розпорядження про перевірку операторів держлотерей провести селекторну нараду і закрити гральний бізнес по всій країні.

16 січня 2020 року Верховна Рада підтримала за основу у першому повторному читанні проєкт закону №2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». У законопроєкті виключено положення щодо можливості розміщення залів гральних автоматів та букмекерських пунктів в окремих будівлях. Зали гральних автоматів дозволяється розміщувати виключно в готелях.