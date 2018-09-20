СБУ повідомило подробиці про обшуки в «Буковелі»



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Фото: прес-центр СБУ

Посадовців Служби автомобільних доріг підозрюють у привласненні коштів Дорожнього фонду

Співробітники Служби безпеки України викрили масштабну протиправну схему привласнення посадовцями Служби автомобільних доріг коштів Дорожнього фонду.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Оперативники спецслужби задокументували, що чиновники під час тендерних закупівель «санкціонували» використання комерсантами неякісних будівельних матеріалів, що призвело до передчасного руйнування дорожнього покриття», - заявили в СБУ.

У межах розпочатого досудового розслідування правоохоронці встановили, що посадовці комерційних структур, задіяних у схемі, використовували у документації підроблені атестати виробництва асфальтобетонних сумішей. «Дозволи» підприємців були нібито зареєстровані в органі з добровільної сертифікації дорожньо-будівельних матеріалів ДП «Дорожній контроль якості». Таким чином, зловмисники підтверджували наявність у них відповідної матеріально-технічної бази, зокрема асфальтобетонних заводів, необхідних для проходження кваліфікаційного відбору та перемоги у відкритих конкурсних торгах.

«Досудове слідство встановило, що необхідна сертифікація заводів фактично не здійснювалася та відповідні атестати комерсантам не видавалися. Через відсутність реальних атестованих асфальтобетонних заводів роботи виконувалися з використанням матеріалів сумнівного походження, що призвело до передчасного руйнування дорожнього покриття. Натомість, за затвердженими актами виконаних робіт матеріали оплачувалися за нормативами високої якості», - повідомили в СБУ.

У рамках розпочатого кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, правоохоронці проводять санкціоновані слідчі дії.

Раніше речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила Громадському, що 20 вересня співробітники Служби безпеки проводили обшуки на території туристичного комплексу «Буковель» у справі про розкрадання коштів Дорожнього фонду.

«Там мова йде про комерційні структури, офіси яких розташовані на території цього комплексу. До «Буковеля» це жодного відношення не має. Мова йде про якість доріг автомобільних, тому що на оборудках відмивали гроші, клали несертифікований асфальт, в результаті він сходив із першим снігом», - зазначила Гітлянська.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що працівники СБУ в четвер, 20 вересня, проводять обшуки у туристичному комплексі «Буковель».