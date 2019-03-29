СБУ припинила діяльність псевдопатріотичного об’єднання з росіянами на чолі



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Рустам Ташбаєв відомий в Україні як організатор «Майдану 3.0»

Метою екстремістів була дестабілізація внутрішньої ситуації в Україні в умовах виборів

Служба безпеки України припинила діяльність керованого з території Росії екстремістського об’єднання, яке з метою дестабілізації внутрішньої ситуації у нашій країні планувало скористатись підвищенням політичної активності населення під час виборчого процесу, передає СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що угруповання координувалось громадянином США Рустамом Ташбаєвим, уродженцем РФ, колишнім курсантом Калінінградського вищого військово-морському училища, якого у 2015 році було видворено з України за підривну діяльність.

За завданням російських спецслужб учасники об'єднання мали створити власні військові формування: «Українську повстанську армію» («УПА» - з дислокацією за кордоном) та «Українську національну армію» («УНА» - з дислокацією в Україні).



На території нашої держави процес створення «Української національної армії» очолив громадянин України Юрій Заболотний, який неодноразово затримувався співробітниками Національної поліції за незаконне зберігання зброї та пограбування, а також притягався до кримінальної відповідальності через заклики до повалення конституційного ладу в Україні. Встановлено, що протягом тривалого часу Заболотний вів переговори щодо отримання грошової допомоги для проведення екстремістської діяльності з відомим агентом російських спецслужб Дульським.

У межах кримінального провадження СБУ задокументовано, що за ініціативи іноземних кураторів у період оголошення військового стану в Україні керівники «УНА» налагодили збір інформації про місця дислокації та маршрути пересування підрозділів ЗСУ з метою вчинення диверсій та зриву мобілізації.

Російський слід в діяльності «УНА» підтвердився за результатами обшуків, проведених в учасників цієї екстремістської організації в Одесі, двоє з яких - громадяни Російської Федерації та невизнаної Придністровської народної республіки, а третій – громадянин України – уродженець Придністров’я. Зокрема правоохоронці вилучили засоби ураження та тисячу примірників газет, які містили заклики приєднуватись до діяльності «УНА».



Під час проведення шістнадцяти обшуків також було виявлено та вилучено вогнепальну та холодну зброю, саморобні вибухові пристрої та гранати, вибухівку, військове спорядження, засоби зв’язку та внутрішні документи незаконного військового формування, які стосувались його протиправної діяльності.

Як зазначив Голова СБУ Василь Грицак: «Усі спроби розхитати ситуацію в Україні, у тому числі під прикриттям патріотичних гасел, приречені на поразку. Служба безпеки України виконає свої завдання із забезпечення безпеки наших громадян під час виборів президента України».