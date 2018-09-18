  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    СБУ призначила позапланову перевірку ProZorro

    • Розсилка
    СБУ призначила позапланову перевірку ProZorro

    Перевірку технічного захисту інформації проведе Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації

    Служба безпеки України ініціювала позапланову перевірку стану технічного захисту інформації в ТОВ «Прозорро».

    Про це повідомляє УНН з посиланням на дані СБУ.

    Перевірку технічного захисту інформації проведе Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації за результатами аудиту Рахункової палати. В СБУ запевнили, що служба ретельно опрацювала результати вищезгаданого аудиту.

    Раніше аудит виявив «істотні недоліки експлуатації інформаційно-телекомунікаційної системи», в тому числі відсутність проектної та експлуатаційної документації та комплексної системи захисту інформації.

    У відомстві також додали, що подальші заходи щодо виправлення недоліків під час експлуатації ІТС ProZorro ДП «Прозорро» будуть визначені за результатами перевірки.

    Читайте також статтю: Як обдурити ProZorro. Сім способів
    Читайте також
    СБУ Україна ProZorro
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ