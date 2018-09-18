СБУ призначила позапланову перевірку ProZorro



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Перевірку технічного захисту інформації проведе Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації

Служба безпеки України ініціювала позапланову перевірку стану технічного захисту інформації в ТОВ «Прозорро».

Про це повідомляє УНН з посиланням на дані СБУ.

Перевірку технічного захисту інформації проведе Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації за результатами аудиту Рахункової палати. В СБУ запевнили, що служба ретельно опрацювала результати вищезгаданого аудиту.

Раніше аудит виявив «істотні недоліки експлуатації інформаційно-телекомунікаційної системи», в тому числі відсутність проектної та експлуатаційної документації та комплексної системи захисту інформації.

У відомстві також додали, що подальші заходи щодо виправлення недоліків під час експлуатації ІТС ProZorro ДП «Прозорро» будуть визначені за результатами перевірки.

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