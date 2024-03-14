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СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко

Дарія Демяник
glavcom.ua
СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко
Удари дронів Служби безпеки вже принесли значний результат Україні
фото з відкритих джерел

«Під прицілом СБУ будуть і інші об’єкти росіян»

Служба безпеки України веде системну діяльність по підриву ключових галузей Росії, які приносять ворогу гроші для ведення війни. Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань Безпеки і оборони Роман Костенко, оцінюючи масові удари дронами по НПЗ ворога. 

Костенко підкреслив, що останні удари – це частина загального задуму Служби Безпеки по знищенню інфраструктури ворога.

«Під прицілом СБУ будуть і інші об’єкти росіян. Це успішний напрямок і приклад асиметричної війни. Таку ж асиметричну війну СБУ веде на морі за допомогою морських дронів», – вважає нардеп. 

За його словами, удари дронів Служби вже принесли значний результат.

«Удари по великим нафтопереробним заводам впливають на економіку Росії, на її експорт. Ми бачимо, що підвищуються ціни на пальне та у середині РФ. СБУ вже давно і систематично завдає ударів по НПЗ і є дані, що експорт нафти впав на 30%. Крім того, на переробних підприємствах росіян іноземне обладнання, а його відновлення займе значну кількість часу через санкції», – акцентує Костенко. 

Як зазначає секретар комітету, то перед запуском дронів йде серйозний етап розвідки і збору інформації.

«Виявляються найбільш вразливі частини об'єкта. Плануються маршрути обходу ППО. Це дуже складна операція і кропітка робота професіоналів СБУ», – резюмував народний обранець. 

Нагадаємо, що у ніч з 12 на 13 березня дрони СБУ атакували одразу три нафтопереробних заводи у Росії. Атаковані НПЗ входять у топ-5 найбільших у РФ. Всього за останній час Служба успішно атакувала 8 НПЗ ворога. 

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Теги: війна СБУ Україна росія вибух

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