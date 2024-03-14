СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко

«Під прицілом СБУ будуть і інші об’єкти росіян»

Служба безпеки України веде системну діяльність по підриву ключових галузей Росії, які приносять ворогу гроші для ведення війни. Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань Безпеки і оборони Роман Костенко, оцінюючи масові удари дронами по НПЗ ворога.

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Костенко підкреслив, що останні удари – це частина загального задуму Служби Безпеки по знищенню інфраструктури ворога.

«Під прицілом СБУ будуть і інші об’єкти росіян. Це успішний напрямок і приклад асиметричної війни. Таку ж асиметричну війну СБУ веде на морі за допомогою морських дронів», – вважає нардеп.

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За його словами, удари дронів Служби вже принесли значний результат.

«Удари по великим нафтопереробним заводам впливають на економіку Росії, на її експорт. Ми бачимо, що підвищуються ціни на пальне та у середині РФ. СБУ вже давно і систематично завдає ударів по НПЗ і є дані, що експорт нафти впав на 30%. Крім того, на переробних підприємствах росіян іноземне обладнання, а його відновлення займе значну кількість часу через санкції», – акцентує Костенко.

Як зазначає секретар комітету, то перед запуском дронів йде серйозний етап розвідки і збору інформації.

«Виявляються найбільш вразливі частини об'єкта. Плануються маршрути обходу ППО. Це дуже складна операція і кропітка робота професіоналів СБУ», – резюмував народний обранець.

Нагадаємо, що у ніч з 12 на 13 березня дрони СБУ атакували одразу три нафтопереробних заводи у Росії. Атаковані НПЗ входять у топ-5 найбільших у РФ. Всього за останній час Служба успішно атакувала 8 НПЗ ворога.