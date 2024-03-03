У Дніпрі пролунала серія вибухів

У командуванні Повітряних сил Збройних сил України попередили про ракетну небезпеку для Дніпропетровської області

У ніч проти 3 березня у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошену через загрозу ворожих атак із застосуванням ракетного озброєння. Про це повідомляє «Суспільне Дніпро».

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У командуванні Повітряних сил Збройних сил України попередили про ракетну небезпеку для Дніпропетровської області. Перед цим військові повідомили про загрозу ворожої тактичної авіації для сусідньої Харківської області.

Згодом така небезпека та загроза застосування авіаційних засобів ураження була і для Херсонської та Миколаївської областей.

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Раніше у місті Феодосія на сході тимчасово окупованого Криму прогриміли потужні вибухи.

Також увечері 2 березня, у російському Санкт-Петербурзі біля морського порту Бронка працювали засоби протиповітряної оборони. Крім того, аеропорт «Пулково» був приблизно на годину закритий на прийом і виліт літаків – у ньому «для забезпечення безпеки польотів цивільних суден» вводився так званий план «Килим».

Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку. Раніше повідомлялося про трьох загиблих, серед яких дитина.