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«Всі годинники зупинились о 6:40»: школа у Львові показала наслідки ракетної атаки

Христина Петренко
glavcom.ua
«Всі годинники зупинились о 6:40»: школа у Львові показала наслідки ракетної атаки
На сторінці закладу повідомляється, що постраждалих немає
фото: Юрій Назарук

«Ми поміняємо батарейки – і завтра зранку всі діти підуть до школи і будуть вчитись»

У соцмережі з'явились світлини із наслідками  ранкової ракетної атаки РФ по Львову. На них – приватний навчальний заклад «Школа вільних та небайдужих». Усюди бите скло, вибиті вікна, обсипана штукатурка та розкидані речі. Фото опублікував Юрій Назарук.

«Всі годинники зупинились о 6:40»: школа у Львові показала наслідки ракетної атаки фото 1

«Наша Школа вільних та небайдужих сьогодні зранку. Але ми поміняємо батарейки – і завтра зранку всі діти підуть до школи і будуть вчитись.

Кожен в цій війні має робити своє. І не зупинятись. І основне – діти мають продовжувати вчитись – вони житимуть в прекрасній країні.
Дякую усій команді, котрі всі разом з самого ранку попри шок, відразу почали прибирати та готуватись до навчання. Ви чудові:)
Подивіться на текст написаний на шкільній дошці. Коли ми це прочитали в зруйнованому класі – аж мороз по шкірі», – йдеться у дописі.

Ось, які слова були написані на дошці.

«Всі годинники зупинились о 6:40»: школа у Львові показала наслідки ракетної атаки фото 2
фото: Юрій Назарук

На сторінці закладу повідомляється, що постраждалих, на щастя, немає. І вже завтра у школі планують поновити навчання.

4 фото
На весь екран
Наслідки ранкового обстрілу школи у Львові
фото: Юрій Назарук

Нагадаємо, сьогодні, 15 лютого, Росія вчергове обстріляла українські міста. Зокрема, вибухи лунали у Києві, на Київщині та у Львові. Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі ворожі ракети, які були запущені для повітряних ударів по Києву. 

У Львові внаслідок ранкової атаки РФ зафіксовано приліт ракети в межах міста. У кількох будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Внаслідок ранкової атаки ворога, постраждало також дві школи та один садок.

Пізніше в ОВА зазначили, що у Львові тимчасово перекрили кілька вулиць через ворожу атаку.

Також стало відомо, що під час ракетного удару російської армії по території України вранці 15 лютого Польща піднімала в небо бойову авіацію.  

Ця ситуація виникає вже не вперше. Нагадаємо, під час масованого обстрілу Росією території України 7 лютого, Польща також активізувала захист власного повітряного простору. В повітря було піднято польську авіацію.

Додамо, що речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що сьогодні зранку для обстрілу України російські загарбники застосували складну тактику та траєкторію руху ракет. Ворог використовував територію тимчасового окупованих територій, щоб максимально обійти системи протиповітряної оборони. 

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Теги: обстріл Львів школа росія соцмережі навчання

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