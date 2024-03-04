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Окупанти вдвічі зменшили кількість штурмів на одному з напрямків – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти вдвічі зменшили кількість штурмів на одному з напрямків – Генштаб
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби відбулося 63 бойових зіткнення

Триває 740-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав п’ять ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Чуйківка Сумської області та Липці, Варварівка, Нестерне, Колодязне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів окупантів зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Клюси, Товстодубове, Середина Буда Сумської області; Козача Лопань, Красне, Нескучне Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог шість разів атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кислівка Харківської області; Твердохлібове, Новоєгорівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито одну атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів, серед них Макіївка, Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито три атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Нью-Йорк та Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем були понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Часів Яр, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Семенівка, Нетайлове, Калинове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Однак, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області, Новодарівка, Малинівка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, попри значні втрати. Так, протягом доби противник два рази здійснював безуспішні штурмові дії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них місто Херсон, Тягинка, Іванівка, Кринки, Зміївка Херсонської області.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу та одній наземній станції управління БпЛА противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України, знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, одному засобу протиповітряної оборони та шістьох артилерійських засобах противника.

Нагадаємо, українські сили повернули кілька невстановлених позицій у районі Табаївки.

До слова, росіяни тримають понад 1100 танків, майже дві тисячі бойових броньованих машин, понад 1000 артилерійських систем і понад 400 реактивних систем залпового вогню на Лимано-Куп’янському напрямку.

Теги: війна Генштаб окупанти ЗСУ Донеччина

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