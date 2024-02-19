Розстріл українських полонених. Омбудсмен зробив заяву через злочини РФ

Дмитро Лубінець: «Росію зупинить лише сила, згуртованість та страх перед відповідальністю, бо безкарність провокує породження ще більшого зла»

Лубінець: «Не бажаючи залишати полонених живими, окупанти умисно вбивають українських захисників»

Страта росіянами українських військових, які потрапили у полон, це грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції про поводження військовополоненими. Це зауважив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець на своєму Telegram-каналі.

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«В ході моніторингу медіа виявив повідомлення про розстріл шести полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій у м. Авдіївці. Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію», – розповів омбудсмен.

Дмитро Лубінець також виявив відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів поблизу с. Веселе Бахмутського району. На записі з камери дрона видно, як під час штурму наших позицій солдат РФ стріляє впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім у другого.

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«Російські солдати роблять вигляд, що беруть у полон і страчують беззбройних оборонців України. Для Росії не існує законів і правил. Не бажаючи залишати полонених живими, окупанти умисно вбивають українських захисників», – підкреслив уповноважений з прав людини.

Дмитро Лубінець закликає світову спільноту звернути увагу на чергові воєнні злочини РФ і на те, що Росія, захопивши певні території, рухається далі. На його думку, Росію зупинить лише згуртованість та страх перед відповідальністю, бо безкарність провокує породження ще більшого зла.

Стало відомо, що російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. Рідні військовослужбовців впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.

Згодом ЗСУ почали перевірку обставин загибелі українських полонених під час виходу з Авдіївки.

Раніше повідомлялося, що біля Кліщіївки росіяни вбили українських військовополонених. В ОГПУ наголошують, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Розпочато розслідування за фактом вбивства окупантами беззбройних українських військовополонених.