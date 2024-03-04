Витік розмови німецьких офіцерів: Росія викликала посла Німеччини «на килим»

Посла ФРН російська влада викликала на розмову у понеділок, 4 березня

У перехопленій РФ розмові німецькі офіцери обговорювали зброю для України і можливий удар Києва по Кримському мосту

Міністерство закордонних справ країни-агресокри викликало посла Німеччини на розмову після того, як російські ЗМІ опублікували перехоплений аудіозапис розмови між високопоставленими німецькими військовими, які обговорювали зброю для України. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Як зазначається, посла ФРН викликали у понеділок, 4 березня.

У перехопленій РФ розмові німецькі офіцери обговорювали зброю для України і можливий удар Києва по Кримському мосту.

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У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що перехоплена внутрішня розмова офіцерів Повітряних сил була справжньою.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає скандал із перехопленням Росією розмови між німецьких Військово-повітряних сил частиною інформаційної війни, яку веде Росія.

Пісторіус додав, що зараз не можна «піддатися Путіну». Він сподівається, що цього не станеться.

Як повідомлялося, високопоставлені німецькі чиновники підтвердили автентичність запису офіцерів ВПС під час онлайн-зустрічі, що відбулася на комерційній незашифрованій платформі WebEx.

Як відомо, Німеччина не готова передавати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки вони можуть використовуватися для ударів по Москві.