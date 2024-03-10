На війні за Україну загинули двоє бійців Грузинського легіону
Грузинський легіон повідомив про смерть своїх двох бійців
На війні проти РФ загинули двоє бійців Грузинського легіону, під час виконання бойових завдань. Про це повідомляє Грузинський легіон у Facebook.
«Під час виконання бойових завдань на передовій загинули бійці Грузинського Легіону – Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі. Грузинський Легіон висловлює співчуття родинам загиблих. Героям слава!», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 16 лютого 2023 року на війні за Україну загинув 22-річний француз, але встиг написати прощальну записку для мами.
Андреас Галоцці – француз, який боровся за свободу українців та Європи. У зону бойових дій Андреас кинувся ще у перші дні повномасштабного вторгнення. В Інтернаціональному легіоні хлопець отримав позивний «Френчі», побратими відзначали, що він був рішучим і з задоволенням виконував свій обов’язок: На війні за Україну загинув 22-річний француз, його останні слова розчулили світ.
Раніше на війні в Україні загинув литовський доброволець.
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