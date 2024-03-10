На війні за Україну загинули двоє бійців Грузинського легіону

Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі загинули на війні в Україні

Грузинський легіон повідомив про смерть своїх двох бійців

На війні проти РФ загинули двоє бійців Грузинського легіону, під час виконання бойових завдань. Про це повідомляє Грузинський легіон у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Під час виконання бойових завдань на передовій загинули бійці Грузинського Легіону – Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі. Грузинський Легіон висловлює співчуття родинам загиблих. Героям слава!», – йдеться в повідомленні.

Грузинський легіон – добровольчий батальйон, який було створено у 2014 році після збройної агресії Росії на Донбасі. Легіон в основному виконує розвідувальні та диверсійні завдання на окупованій території України. Брав участь у боях за Дебальцеве, боях за Луганський аеропорт. З лютого 2016 року Грузинський легіон офіційно увійшов до складу Збройних сил України.

Нагадаємо, що 16 лютого 2023 року на війні за Україну загинув 22-річний француз, але встиг написати прощальну записку для мами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Андреас Галоцці – француз, який боровся за свободу українців та Європи. У зону бойових дій Андреас кинувся ще у перші дні повномасштабного вторгнення. В Інтернаціональному легіоні хлопець отримав позивний «Френчі», побратими відзначали, що він був рішучим і з задоволенням виконував свій обов’язок: На війні за Україну загинув 22-річний француз, його останні слова розчулили світ.

Раніше на війні в Україні загинув литовський доброволець.