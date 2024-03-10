П'яний росіянин побив двох жінок, бо йому здалося, що вони розмовляли українською
Чоловік розбив одній із жінок голову пляшкою
У Росії п’яний «Z-патріот» жорстоко побив двох жінок. Чоловіку здалось, що вони спілкувалися українською. Відповідне відео розповсюджується соцмережами.
Як зазначається, інцидент стався у Хабаровському краї РФ. Там нетверезий чоловік зайшов у заклад та побачив двох жінок, які спілкувалися між собою. Проте йому здалося, що вони – українки та говорять українською мовою. Через це він облаяв жінок, а ті, своєю чергою, вивели його з закладу.
Однак уже через хвилину він повернуся, тримаючи в руках пляшку – її він розбив об голову однієї з жінок, після чого накинувся на іншу.
Нагадаємо, росіянин, який брав участь у війні проти України, після повернення додому скоїв подвійне вбивство. Однією з жертв стала його літня родичка, переможниця конкурсу «Найкращий учитель Росії».
Також окупант повернувся з фронту і відсвяткував 23 лютого, зґвалтувавши і підпаливши дівчину. Поліція зазначає, що протягом вихідних в Кірові одночасно два російських військових вчинили тяжкі злочини
Стало відомо, що Путін помилував росіянина, який жорстоко зґвалтував та вбив 23-річну дівчину.
За даними слідства, росіянин Канюс кілька годин катував дівчину, перш ніж вбити. Сусіди кілька разів викликали поліцію, але наряд не приїхав – в подальшому п'ятеро поліцейських отримали умовні терміни у справі про недбалість.
Родичі загиблої Віри Пехтєльової побачили у соціальних мережах фото Канюса, де він на волі позує зі зброєю у компанії людей у військовій формі. Ймовірно, він брав участь у бойових діях в Україні у складі ПВК «Вагнер».
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