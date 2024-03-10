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П'яний росіянин побив двох жінок, бо йому здалося, що вони розмовляли українською

Надія Карбунар
glavcom.ua
П'яний росіянин побив двох жінок, бо йому здалося, що вони розмовляли українською
Нетверезий росіянин накинувся на жінок
фото: скріншот із відео

Чоловік розбив одній із жінок голову пляшкою

У Росії п’яний «Z-патріот» жорстоко побив двох жінок. Чоловіку здалось, що вони спілкувалися українською. Відповідне відео розповсюджується соцмережами.

Як зазначається, інцидент стався у Хабаровському краї РФ. Там нетверезий чоловік зайшов у заклад та побачив двох жінок, які спілкувалися між собою. Проте йому здалося, що вони – українки та говорять українською мовою. Через це він облаяв жінок, а ті, своєю чергою, вивели його з закладу.

Однак уже через хвилину він повернуся, тримаючи в руках пляшку – її він розбив об голову однієї з жінок, після чого накинувся на іншу.

Нагадаємо, росіянин, який брав участь у війні проти України, після повернення додому скоїв подвійне вбивство. Однією з жертв стала його літня родичка, переможниця конкурсу «Найкращий учитель Росії». 

Також окупант повернувся з фронту і відсвяткував 23 лютого, зґвалтувавши і підпаливши дівчину. Поліція зазначає, що протягом вихідних в Кірові одночасно два російських військових вчинили тяжкі злочини

Стало відомо, що Путін помилував росіянина, який жорстоко зґвалтував та вбив 23-річну дівчину.

За даними слідства, росіянин Канюс кілька годин катував дівчину, перш ніж вбити. Сусіди кілька разів викликали поліцію, але наряд не приїхав – в подальшому п'ятеро поліцейських отримали умовні терміни у справі про недбалість.

Родичі загиблої Віри Пехтєльової побачили у соціальних мережах фото Канюса, де він на волі позує зі зброєю у компанії людей у військовій формі. Ймовірно, він брав участь у бойових діях в Україні у складі ПВК «Вагнер».

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Теги: відео чоловік росія

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