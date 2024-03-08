Росія вже готує концерт на честь перемоги Путіна на виборах

В обмін на участь у заході студентам обіцяють роздати мерч і звільнити від навчання на весь день

Росія вже збирає учасників концерту, який відбудеться 18 березня, на честь «перемоги» російського диктатора Володимира Путіна на так званих виборах президента. Про це пише «Новая газета Европа».

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Журналісти з’ясували, що керівниця московського студентського волонтерського центру Анастасія Борисова створила спеціальний чат для «віп-фанзони» мітингу на Червоній площі. Офіційно захід приурочено до анексії Криму.

Для участі у заході учасникам потрібно ввести свої паспортні дані, щоб їх перевірила Федеральна служба охорони, оскільки очікується, що на заході буде Путін.

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фото: «Новая газета Европа»

Після зауваження учасника чату, що захід планується після виборів, організатори відредагували повідомлення зі згадкою Путіна, і замінили його на «президента». Наразі можливість надсилання повідомлень у чаті заблоковано.

фото: «Новая газета Европа»

За словами Борисової, на мітингу планують виступити гурт «Любе», Григорій Лепс, Стас Михайлов і Валерія.

Також відомо, що квитки на концерт 18 березня поширюють серед студентів вишів. В обмін на участь студентам обіцяють роздати мерч і звільнити від навчання на весь день.

Зазначимо, так звані вибори президента РФ відбудуться протягом трьох днів – з 15 до 17 березня.

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Нагадаємо, Росію в майбутньому можна передати та довірити таким людям, як нинішні «герої СВО». Про це президент країни-агресорки Володимир Путін заявив під час нещодавнього оголошення послання до Федеральних зборів. За його словами, саме російські військові, які брали участь у російсько-українській війні, повинні займати провідні позиції в державі.