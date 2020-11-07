СБУ відкрила кримінальне провадження проти Шарія - нардеп

Провадження відкрите проти Анатолія Шарія через посягання на територіальну цілісність України

Раніше скандальний блогер опублікував відео на YouTube з прев’ю, на якому карта України була без Криму та частини Донбасу.

Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, у зв'язку з цим ведеться досудове розслідування по частині 1 статті 110 Конституції – «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

Гончаренко оприлюднив фотографію письмової відповіді СБУ на його запит з вимогою надати оцінку діям Шарія.

«Такі люди, як Шарій, своїми діями та закликами загрожують суверенітету нашої держави. І на це не можна закривати очі. Буду й надалі слідкувати за ситуацією», − написав нардеп.

Скандальний проросійський блогер Шарій втік з України в 2012-му році і отримав притулок в Литві. Веде політичний блог на YouTube, де критикує владу України з проросійських позицій. У 2019 році оголосив про створення партії, яка однак, не потрапила до парламенту.

Напередодні місцевих виборів його партія розповсюджувала агітаційні матеріали з картою України без Криму.