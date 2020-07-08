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    Політика

    Шарій заявив, що віллу в Іспанії йому подарував Путін

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    Вілла Анатолія Шарія в Іспанії - Шарій заявив, що віллу в Іспанії йому подарував Путін
    Вілла Анатолія Шарія в Іспанії

    Вілла Шарія в Іспанії коштує втричі дорожче, ніж повідомили журналісти

    Відеоблогер і лідера «Партії Шарія» Анатолій Шарій прокоментував розслідування проекту Слідство.Info про його віллу в Іспанії. Він заявив, що віллу йому «подарував Путін».

    Про це Шарій написав у коментарі під дописом у Facebook головного редактора проєкту Слідство.Info Анни Бабінець.

    «Мені його подарував Путін. Чи не могли б Ви дослівно записати цей коментар?» - написав блогер.

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    Також у коментарі сайту Страна.ua Шарій зазначив, що насправді його вілла в Іспанії коштує близько трьох мільйонів євро, в той час як у матеріалі Слідство.Info йшлося про мільйон.

    «Хочу спростувати. Вони пишуть, що вілла коштує мільйон євро. Насправді, плюс-мінус три мільйони євро. Я був вкрай здивований, а що вони хотіли цим показати», - заявив Шарій.

    Він зазначив, що наразі вілла «трохи нежитлова», але пообіцяв зняти найближчим часом відео всередині будинку.

    «Зараз вілла трохи нежитлова, там живе в основному озброєна охорона. Але заради такого випадку я обіцяю на цьому тижні туди доїхати. Обов’язково зніму відео звідти, щоб у них бомбанули ще більше. Покажу прекрасний басейн, із чудовою морською водою, покажу всі три поверхи, предмети мистецтва та все інше», — заявив блогер.

    Нагадаємо, проєкт Слідство.Info повідомив, що Анатолій Шарій вже майже рік володіє віллою площею 230 квадратних метрів у іспанському містечку Рода-де-Бара. За даними журналістів, вартість нерухомості оцінюється приблизно в мільйон євро.

    Джерело: Новое Время

    нерухомість Путін розслідування Анатолій Шарій
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