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    Думки вголос

    Шарій використовує російських агентів впливу в Європі, щоб розгойдати ситуацію в Україні

    • Сергій Лещенко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Шарій використовує російських агентів впливу в Європі, щоб розгойдати ситуацію в Україні

    Верховний суд України офіційно дозволив називати Шарія «кремлівським проектом» і блогером, якого «використовують його російські господарі»

    Мовою оригіналу

    Пытаясь расшатать ситуацию в Украине, «кремлевский проект» Анатолий Шарий решил привлечь европейское лобби.  И, по удивительному стечению обстоятельств, даже в Европе он пользуется услугами российских агентов влияния.

    Заявление в поддержку Шария сделала депутат Европарламента от Ирландии Клер Дейли (Clare Daly). Уверен, вы не слышали раньше этой фамилии, и давайте посмотрим, какую фракцию она представляет. Она называется Европейские объединённые левые/Лево-зелёные Севера (European United Left–Nordic Green Left) - это группа, объединяющая  коммунистические, ультра-левые, троцкистские и маргинальные партии. При чем как Социнтерн, так и Зеленые шарахаются от них как от огня и агентов влияния России.

    В группу входят партии, которые не скрывают своего лояльного отношения к России и оправдывают агрессию против Украины, а некоторые даже частично зависимы от финансирования из Москвы. Так, в этой группе состоят испанский Podemos, французская La France Insoumise во главе с Жан-Люк Меланшоном и немецкая партия Die Linke, которая объединила бывших членов партии Хоннекера и «Штази» — сателлита Кремля в восточной Германии.

    Адвокат Шария в Европарламенте депутат Клер Дейли также является членом Комитета по сотрудничеству между Европарламентом и Госдумой.

    Она была разоблачена в коррупционном скандале, когда оформила на пост своего помощника в Европарламенте сына своего коллеги.

    В своих выступлениях новоиспеченная адвокат Шария Клер Дейли многократно выступала с повтореннием тезисов, созвучным методичкам Кремля - так, она утверждала, что конфликт в Украине «спровоцирован ЕС и НАТО», что «большая часть Украины была частью России», она озвучивала требования, чтобы «русский язык стал официальным языком в Украине», использовала тезис о том, что «русскоязычное большинство возмущено коррупцией» властей, пришедших на смену Януковичу:

    Также она заявляла, что участники Революции достоинства 2013-2014 годов - это «националисты с антисемитскими лозунгами». Также адвокат Шария фактически легализовала аннекцию  Крыма, заявив, что  «большинство населения Крыма выступает за воссоединение с Россией»:

    Анализируя факт привлечения  Шарием такого евродепутата себе в союзники, ничего нового  мы  не узнали. Ведь Верховный суд Украины официально позволил называть Шария «кремлевским проектом» и блогером, которого «используют его российские хозяева». Теперь получили этому дополнительное подтверждение.

    Давайте предложим Шарию не стесняться и привлекать в свою защиту напрямую депутатов Госдумы, а не их сателлитов в Европарламенте!

    Джерело: блог Сергія Лещенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія сепаратизм Анатолій Шарій
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