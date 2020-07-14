Шарій використовує російських агентів впливу в Європі, щоб розгойдати ситуацію в Україні

Сергій Лещенко Народний депутат 8 скликання

Сергій Лещенко

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Верховний суд України офіційно дозволив називати Шарія «кремлівським проектом» і блогером, якого «використовують його російські господарі»

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Пытаясь расшатать ситуацию в Украине, «кремлевский проект» Анатолий Шарий решил привлечь европейское лобби. И, по удивительному стечению обстоятельств, даже в Европе он пользуется услугами российских агентов влияния.

Заявление в поддержку Шария сделала депутат Европарламента от Ирландии Клер Дейли (Clare Daly). Уверен, вы не слышали раньше этой фамилии, и давайте посмотрим, какую фракцию она представляет. Она называется Европейские объединённые левые/Лево-зелёные Севера (European United Left–Nordic Green Left) - это группа, объединяющая коммунистические, ультра-левые, троцкистские и маргинальные партии. При чем как Социнтерн, так и Зеленые шарахаются от них как от огня и агентов влияния России.

В группу входят партии, которые не скрывают своего лояльного отношения к России и оправдывают агрессию против Украины, а некоторые даже частично зависимы от финансирования из Москвы. Так, в этой группе состоят испанский Podemos, французская La France Insoumise во главе с Жан-Люк Меланшоном и немецкая партия Die Linke, которая объединила бывших членов партии Хоннекера и «Штази» — сателлита Кремля в восточной Германии.

Адвокат Шария в Европарламенте депутат Клер Дейли также является членом Комитета по сотрудничеству между Европарламентом и Госдумой.

Она была разоблачена в коррупционном скандале, когда оформила на пост своего помощника в Европарламенте сына своего коллеги.

В своих выступлениях новоиспеченная адвокат Шария Клер Дейли многократно выступала с повтореннием тезисов, созвучным методичкам Кремля - так, она утверждала, что конфликт в Украине «спровоцирован ЕС и НАТО», что «большая часть Украины была частью России», она озвучивала требования, чтобы «русский язык стал официальным языком в Украине», использовала тезис о том, что «русскоязычное большинство возмущено коррупцией» властей, пришедших на смену Януковичу:

Также она заявляла, что участники Революции достоинства 2013-2014 годов - это «националисты с антисемитскими лозунгами». Также адвокат Шария фактически легализовала аннекцию Крыма, заявив, что «большинство населения Крыма выступает за воссоединение с Россией»:

Анализируя факт привлечения Шарием такого евродепутата себе в союзники, ничего нового мы не узнали. Ведь Верховный суд Украины официально позволил называть Шария «кремлевским проектом» и блогером, которого «используют его российские хозяева». Теперь получили этому дополнительное подтверждение.

Давайте предложим Шарию не стесняться и привлекать в свою защиту напрямую депутатов Госдумы, а не их сателлитов в Европарламенте!

Джерело: блог Сергія Лещенка

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