Манія величі? Шарій стверджує, що Офіс президента готував його вбивство

Казки про Шарія, який раптом заробив мільйони євро талантом, довіри не викликають

Мовою оригіналу

Мне казалось, что такими ходами уже никто не пользуется – брезгуют. Оказалось, что есть еще небрезгливые люди. В общем, Анталий Шарий пишет, что на него готовили покушение. Офис Президента Украины. Руками СБУ. Оцените масштаб! Российские диверсанты забыты, экономические вопросы, законопроекты по ключевым направлениям задвинуты, СБУ и ОП сосредоточены на ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМЕ – Шарие! Оцените масштаб! Да от любого оппозиционного нардепа власти больше проблем, чем от чудака из Испании. Так что это мания величия в чистом виде.

Я жду, когда он объявит себя принцем галактической Империи, за которым охотятся Силы Зла Вселенной. Нет, ну надо соизмерять масштабы, конечно. Мне сейчас даже не сотрудников ОП и СБУ жалко, которые в легком шоке от таких новостей. Представляете, как Петр Алексеевич себя сейчас чувствует? Да он в ярости, просто. Лидер оппозиции – допросы в ДБР по заявлениям Портнова за какую-то ерунду. А беглый блогер с сомнительной непарламентской партией и темным прошлым – его власть хочет убить. Вот вы сейчас смеетесь все, а кто-то очень ревнует. Я вот не смеюсь. После того, как услышал про то, как Золотухин держал связь через пакистанский магазин, я больше смеяться не могу. Через пакистанский магазин – с такой внешностью? Чтобы не привлекать внимания, наверное? Ох уж эти Штирлицы :)

В принципе, этот бред и его появление сейчас особо и комментировать не хотелось. Просто потому что все очевидно. Была тема про запас на крайний случай у Шария, но очень уж смешная, не хотелось ее запускать в эфир. Засмеют. Но тут начались проколы, всплыла дорогая вилла в Испании, потом заказ избить собственного партийца и обвинить Нацкорпус, решение суда, узаконившего название Шария «Кремлевский проект». Сторонники в шоке, токсичность растет, как снежный ком, народ в Сети откровенно смеется.

Вопросов все больше и они не про абстрактные вещи, где можно пропетлять, а про конкретные деньги. Сказки про Шария, который вдруг заработал миллионы евро талантом, доверия не вызывают. От скандального интервью вышло больше вреда. Главное, спонсоры недовольны. То есть денежный поток может иссякнуть. И это было бы просто неприятно, но ведь возможен и другой сценарий. Хмурый куратор с Лубянки может вздохнуть и сказать – «От живого от тебя никакого толку». Последствия предсказуемы. Вот и приходится доставать из заначки самое последнее средство, которое берег на крайний случай. ОП хочет меня убить. Это, конечно, оттолкнет часть сторонников. Ну а оставшиеся деградируют до секты слепо верящих. Но альтернативных вариантов, похоже, уже нет. Этот Шарий испортился, принесите другого.

Джерело: site.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»