Шмигаль повідомив, що виконувачі обов’язків міністрів розглядаються як кандидати у міністри



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шмигаль зазначив, що паралельно йде пошук нових людей

Гідні люди або зайняті в інших сферах, або бояться йти на посади міністрів під час кризи, - прем’єр

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що виконувачі обов’язків міністрів освіті і науки, енергетики та екології, а також культури і інформаційної політики розглядаються як кандидати в міністри. Про це прем’єр сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

«На сьогоднішній день заступники міністрів, які виконують обов’язки, роблять це досить ефективно. У них теж є перспективи, ми на них теж дивимося як на кандидатів, які можуть стати міністрами», — сказав посадовець.

Попри це Шмигаль зазначив, що паралельно йде пошук нових людей.

«І тут питання не стільки в кадровому голоді: є гідні люди, яких би ми хотіли, але вони зайняті в інших сферах, займаються улюбленою справою і їм важко прийняти рішення. Є люди, які бояться, кажуть «я не самовбивця, зараз криза, тому не зараз». Це складний процес, ми не хочемо помилятися», — резюмував прем'єр.

Зазначимо, в ООН вважають, в Україні понад 6 млн людей можуть опинитися за межею бідності.

Раніше Центр зайнятості дав роз'яснення, які категорії безробітних мають право на виплати. Отже, право на отримання грошової допомоги з безробіття мають особи, які припинили трудові відносини, не навчаються на денній формі, не набули пенсійного віку та мають страховий стаж. Це, зокрема, стосується осіб, яким виповнилося 35 років. Всі інші категорії не мають права на отримання статусу безробітного, відповідно, й не мають права на допомогу з безробіття.