СБУ відкрила справу за фактом можливого службового підроблення з боку голови Волинської облради



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Суд дозволив правоохоронцям вилучити зразки підпису Палиці та його заступників

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом можливого службового підроблення з боку голови Волинської обласної ради Ігоря Палиці та його заступників. Про це йдеться в матеріалах суду, передають «Українські новини».

Зазначено, що слідчим управлінням Головного управління СБУ в Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування від 23 лютого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи вносили неправдиві відомості в офіційні документи, а саме: підписували від імені голови обласної ради розпорядження голови ради з кадрових питань, розподілу бюджетних коштів та комунального майна, з інших питань, у той час як голова облради перебував за кордоном. За період з 2016 року по вересень 2017 року Палиця перебував за кордоном 338 днів. Водночас Палиця міг перебувати за кордоном у службових відрядженнях, однак 07.09.2017 він заявив на прес-конференції, що літав до Швейцарії до своєї сім'ї. До підписання зазначених приписів у відсутності голови облради, можливо, причетні його заступники», - сказано в матеріалах суду.

У березні нинішнього року СБУ попросила від суду доступу до документів, які є в розпорядженні Волинської облради, а саме: до оригіналів посадових обов'язків голови Волинської обласної ради, його першого заступника та заступника; оригіналів табелів обліку робочого часу вказаних чиновників; оригіналів підписаних у 2016 і 2017 році від імені Палиці розпоряджень з кадрових питань, розподілу бюджетних коштів та комунального майна, а також з інших питань, в документальному (письмовому) та електронному вигляді.

Також суд дозволив правоохоронцям вилучити зразки підпису Палиці та його заступників.

Нагадаємо, 4 квітня 2018 року Палиця заявив про виявлення обладнання для прослуховування в приміщенні під дахом будівлі Волинської облради.