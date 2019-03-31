Ніч виборів повинна пройти за найвищими стандартами демократії і закону - Яценюк



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Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк Фото: nfront.org.ua

Яценюк звернувся до членів виборчих комісій і кандидатів: «Будь-які спроби фальшування можуть тільки підірвати репутацію української держави»

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк у вечір першого туру виборів президента України заявив, що «легітимність виборів – це легітимність держави і репутація України».

Як повідомили у прес-службі політсили, Яценюк звернувся до членів виборчих комісій і кандидатів: «Ніч виборів – це ніч підрахунку голосів. Будь-які спроби фальшування не дадуть ніяких голосів - вони можуть тільки підірвати репутацію української держави».

Він нагадав, що на завтра очікуються заяви міжнародних спостерігачів - Організації з безпеки і співробітництва в Європі, делегації США та інших міжнародних партнерів: «Ця заява повинна сказати наступне: Україна – це демократична країна. А якщо вона демократична країна, то вона має шанс на вступ у Європейський Союз і НАТО. Це маркер».

Лідер «Народного фронту» підкреслив, що треба віддати належне чинній українській владі: персонально президентові Петрові Порошенку, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, голові СБУ, Генеральній прокуратурі, Міністерству юстиції, Центральній виборчій комісії, громадським організаціям за те, що вони «зробили дуже багато для того, щоб цей тест на демократію і на право вільного вибору був пройдений»: «Він ще поки що не пройдений остаточно, адже нам треба дочекатися публічного оголошення результатів і прожити це правильно, чесно і достойно - у президентських перегонах має бути достойність, рівень. Зараз ця ніч повинна пройти за найвищими стандартами демократії і закону».

Яценюк нагадав, що 2012 року Об'єднана опозиція, одним із лідерів якої він був, стала на виборах опозиційною партією номер один, а 2014 року партія «Народний фронт» перемогла на парламентських перегонах.

«Але в нас же є конкуренти. І тому якщо навіть хтось намагається махлювати, саме завдяки конкуренції вірогідність майже нульова».

«Інші штаби так само мають своїх членів виборчих комісій, і вони так само проводять паралельний підрахунок голосів, і в них ті самі цифри. Інформація передається з самого низу до самого верху конкретно по кожній окремо взятій дільниці. Потім ще й передають копії протоколів», - сказав він.

Намагання фальсифікувати вибори, наголосив лідер «Народного фронту», - це кримінальний злочин: «За це саджають в тюрму. Треба чесно підрахувати - для того, щоб Центральна виборча комісія оголосила результати, і ми побачимо, чи екзит-пол повністю відповідав результатам ЦВК».

Раніше стали відомі лідери Національного екзит-полу-2019 у різних регіонах України.