У Тимошенко зробили заяву через те, що співробітники СБУ з автоматами почали патрулювати вулиці



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Бійці спецпідрозділу ЦСО «А» СБУ розпочали патрулювання вулиць, вокзалів, автостанцій та аеропортів по всій Україні Фото: прес-центр СБУ

Заступник голови партії «Батьківщина» Сергій Соболєв вважає патрулювання вулиць представниками СБУ «фактом залякування»

Заступник голови партії «Батьківщина» Сергій Соболєв закликав українців не продавати свій голос і інформувати спостерігачів і поліцію про порушення на виборчих дільницях.

Про це він заявив під час брифінгу у прес-центрі Юлії Тимошенко.

Соболєв розповів про підсумки перших чотирьох годин голосування і навів зафіксовані порушення виборчого законодавства.

Як зазначив заступник голови партії «Батьківщина», насамперед непокоїть те, що представники СБУ перейшла на посилений режим служби перед виборами і патрулюють вулиці з автоматами.

«Це безпрецедентний факт, факт залякування. Давно Україна не бачила виборів під кулями, автоматами. Це залякування не пройде», – наголосив Соболєв, якого цитує прес-служба партії «Батьківщина».

Він зауважив, що до того ж майже 140 тис. працівників МВС вийшли на патрулювання і виконують свої обов’язки, згідно з законом про вибори президента.

Також зафіксовані спроби підкупу виборців у всіх областях, повідомив Соболєв. Так, у м. Боярка поліція затримана особу в момент видачі грошей, складається протокол.

За його даними, наявні й інші факти, коли люди приходять на дільниці зі спеціальними картками, де є штрих-коди, через них ідентифікують особу, а потім цим людям на банківську картку перераховують кошти. Ще один приклад – наявність окремих кімнат в гуртожитках, де збираються люди, які або приходять, або виходять з виборчих дільниць.

«Ми звернули увагу на це: біля кожної такої кімнати встановлено чергування наших спостерігачів, які відстежують ці факти», – повідомив Соболєв.

Він додав, що зафіксовані спроби виносу пачок бюлетенів з виборчих дільниць (Запорізька область, дільниця № 998). Спостерігачами було зафіксовано видачу 10 порожніх бюлетенів члену дільничної виборчої комісії, який сидів з нашивкою Че Гевара. «Наші спостерігачі побачили, що це є представники, які заводились через Порошенка на виборчі дільниці. Факт зафіксовано, поліція складає протокол», - сказав заступник голови партії «Батьківщина».

За його словами, зафіксовано також цілу низку порушень, які характерні для всієї країни: затримка у відкритті або передчасне відкриття дільниць, нестача виборчих скриньок, спроби створити умови, коли скринька для голосування вдома не має контрольного талона тощо.

«Ці вибори – це, можливо, один з найяскравіших прикладів боротьби добра і зла, де на передньому фланзі стоять майже 30 тис. дільничних виборчих комісій, де представлено майже півмільйона осіб. Вони роблять все можливе, щоб добро перемогло. Завжди світло переможе пітьму. Це ключовий факт, який дозволить встановити не просто результати змін, а змін на краще», – підсумував Соболєв.

Як відомо, в СБУ повідомили, що бійці спецпідрозділу ЦСО «А» СБУ напередодні виборів розпочали патрулювання вулиць, вокзалів, автостанцій та аеропортів по всій Україні.

Нагадаємо, 31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

Станом на 11 годину, за даними ЦВК, виборчі дільниці відвідали 15,8% виборців.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.

Як відомо, кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці, яка знаходиться у Києві у ліцеї «Поділ» №100 (вул. Покровська, 4/6).

Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував у Києві на дільниці №800489, яка знаходиться за проспекті Героїв Сталінграду, 2, у Коледжі морського і річкового флоту.

Також вже проголосував мер Києва Віталій Кличко і нинішній глава держави Петро Порошенко.