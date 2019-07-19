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    СБУ викрила конвертаційний центр, де відмивали сотні мільйонів гривень

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    СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертцентру з обігом у сотні мільйонів гривень - СБУ викрила конвертаційний центр, де відмивали сотні мільйонів гривень
    СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертцентру з обігом у сотні мільйонів гривень
    Фото: СБУ

    За час свого функціонування конвертцентр встиг «вивести в тінь» приблизно триста мільйонів гривень

    Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень.

    Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що організатори угруповання з Києва та Полтави організували механізм із виведення у «тінь» коштів низки суб’єктів підприємницької діяльності. Зловмисники «надавали послуги» комерсантам із мінімізації податкового навантаження.

    Механізм розкрадання бюджетних коштів був організований через використання підконтрольних фірм реального сектору економіки та підприємств з ознаками фіктивності.

    Під час санкціонованих слідчих дій у офісних приміщеннях «конверту», за місцями проживання та в автомобілях фігурантів провадження правоохоронці виявили печатки низки фіктивних підприємств, засоби зв’язку, ноутбуки, податкову звітність та документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок, а також готівку на суму понад 2,6 мільйона гривень.

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    СБУ викрила конвертаційний центр, де відмивали сотні мільйонів гривень
    СБУ викрила конвертаційний центр, де відмивали сотні мільйонів гривень
    СБУ викрила конвертаційний центр, де відмивали сотні мільйонів гривень
    СБУ викрила конвертаційний центр, де відмивали сотні мільйонів гривень
    СБУ викрила конвертаційний центр, де відмивали сотні мільйонів гривень
    Фото: СБУ

    За висновками експертів, за час свого функціонування конвертцентр встиг «вивести в тінь» приблизно триста мільйонів гривень.

    Наразі на рахунки понад сорока п’яти юридичних осіб, а також на майно, яке використовувалося в протиправній діяльності накладено арешт. Діяльність конвертцентру повністю локалізовано.

    Триває досудове розслідування.

    Полтава СБУ Київ корупція в Україні арешт розслідування фінанси корупція послуги
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