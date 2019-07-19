СБУ викрила конвертаційний центр, де відмивали сотні мільйонів гривень



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СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертцентру з обігом у сотні мільйонів гривень Фото: СБУ

За час свого функціонування конвертцентр встиг «вивести в тінь» приблизно триста мільйонів гривень

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори угруповання з Києва та Полтави організували механізм із виведення у «тінь» коштів низки суб’єктів підприємницької діяльності. Зловмисники «надавали послуги» комерсантам із мінімізації податкового навантаження.

Механізм розкрадання бюджетних коштів був організований через використання підконтрольних фірм реального сектору економіки та підприємств з ознаками фіктивності.

Під час санкціонованих слідчих дій у офісних приміщеннях «конверту», за місцями проживання та в автомобілях фігурантів провадження правоохоронці виявили печатки низки фіктивних підприємств, засоби зв’язку, ноутбуки, податкову звітність та документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок, а також готівку на суму понад 2,6 мільйона гривень.

За висновками експертів, за час свого функціонування конвертцентр встиг «вивести в тінь» приблизно триста мільйонів гривень.

Наразі на рахунки понад сорока п’яти юридичних осіб, а також на майно, яке використовувалося в протиправній діяльності накладено арешт. Діяльність конвертцентру повністю локалізовано.

Триває досудове розслідування.