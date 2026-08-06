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Усі можливості для ветеранів – в одному застосунку: уже в App Store та Google Play

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Усі можливості для ветеранів – в одному застосунку: уже в App Store та Google Play

Без меж – це національна платформа, створена для того, щоб зробити доступ до корисних сервісів максимально простим і зручним

В Україні став доступний мобільний застосунок Без меж, який вперше об’єднав в одному місці сервіси, можливості та партнерські пропозиції для ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин.

Насамперед це доступ до спеціальних пропозицій і знижок від партнерського бізнесу. Крім того, застосунок об’єднує медичні, реабілітаційні, освітні, спортивні та інші сервіси, необхідні у повсякденному житті.

У застосунку доступні:

  • спеціальні пропозиції та знижки від партнерського бізнесу для ветеранів і членів їхніх родин
  • медичні, реабілітаційні та психологічні сервіси
  • освітні можливості
  • спортивні програми
  • можливості для професійного розвитку
  • сервіси для родин ветеранів
  • партнерські ініціативи та можливості у громадах по всій Україні.

Мобільний застосунок Без меж розроблено громадською організацією «Без меж».

Завантажити застосунок можна вже зараз в App Store та Google Play.

Без меж – це національна платформа, створена для того, щоб зробити доступ до корисних сервісів максимально простим і зручним. Кілька натискань – і користувач отримує доступ до актуальних можливостей, які справді потрібні у повсякденному житті.

 

Теги: ветеран інтернет застосунок

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