Усі можливості для ветеранів – в одному застосунку: уже в App Store та Google Play
Без меж – це національна платформа, створена для того, щоб зробити доступ до корисних сервісів максимально простим і зручним
В Україні став доступний мобільний застосунок Без меж, який вперше об’єднав в одному місці сервіси, можливості та партнерські пропозиції для ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин.
Насамперед це доступ до спеціальних пропозицій і знижок від партнерського бізнесу. Крім того, застосунок об’єднує медичні, реабілітаційні, освітні, спортивні та інші сервіси, необхідні у повсякденному житті.
У застосунку доступні:
- спеціальні пропозиції та знижки від партнерського бізнесу для ветеранів і членів їхніх родин
- медичні, реабілітаційні та психологічні сервіси
- освітні можливості
- спортивні програми
- можливості для професійного розвитку
- сервіси для родин ветеранів
- партнерські ініціативи та можливості у громадах по всій Україні.
Мобільний застосунок Без меж розроблено громадською організацією «Без меж».
Завантажити застосунок можна вже зараз в App Store та Google Play.
Без меж – це національна платформа, створена для того, щоб зробити доступ до корисних сервісів максимально простим і зручним. Кілька натискань – і користувач отримує доступ до актуальних можливостей, які справді потрібні у повсякденному житті.
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