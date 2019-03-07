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    СБУ викрила міжрегіональне угруповання на незаконному зберіганні зброї

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    СБУ викрила міжрегіональне угруповання на незаконному зберіганні зброї
    Фото: ssu.gov.ua

    З переправленої зброї зловмисники робили «закладки» на території Київської та Запорізької областей

    Співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією в межах заходів, спрямованих на недопущення зриву виборів президента України, викрили організоване міжрегіональне угруповання на незаконному зберіганні зброї. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    Оперативники спецслужби встановили, що учасники групи протиправно вивозили військові засоби ураження з району проведення операції Об’єднаних сил. З переправленої зброї зловмисники робили «закладки» на території Київської та Запорізької областей.

    Співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності учасників угруповання.

    Також зловмисники зберігали засоби ураження у власних помешканнях.

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    СБУ викрила міжрегіональне угруповання на незаконному зберіганні зброї
    СБУ викрила міжрегіональне угруповання на незаконному зберіганні зброї
    СБУ викрила міжрегіональне угруповання на незаконному зберіганні зброї
    СБУ викрила міжрегіональне угруповання на незаконному зберіганні зброї
    СБУ викрила міжрегіональне угруповання на незаконному зберіганні зброї
    СБУ викрила міжрегіональне угруповання на незаконному зберіганні зброї
    СБУ викрила міжрегіональне угруповання на незаконному зберіганні зброї
    СБУ викрила міжрегіональне угруповання на незаконному зберіганні зброї
    СБУ викрила міжрегіональне угруповання на незаконному зберіганні зброї
    Фото: ssu.gov.ua

    Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили у схронах та за місцями проживання фігурантів справи 11 протитанкових керованих ракет ПТУР «Метис» у пусковому контейнері, три реактивні протитанкові гранати РПГ-22, 12 реактивних гранат ПГ-7В, 13 ручних гранат, 52 30-мм артилерійських снаряда, 18 підривачив, три гранати, понад півтора кілограма вибухівки та майже 5 тисяч набоїв.

    Нагадаємо, наприкінці лютого співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, спільно з поліцією виявили на Донеччині схованку з військовими засобами ураження. Схрон знаходився у гаражі одного з автокооперативів у Маріуполі. Правоохоронці вилучили зі схованки спецвиріб пістолет-кулемет для безшумного вогню російського виробництва, автомат Калашникова, пістолет Марголіна, пістолет Люгер П38, два ручні протитанкові гранатомети РПГ–26, три тисячі набоїв калібру 5,45 мм, тисячу шістсот набоїв калібру 9 мм, десять гранат РГД-5 та Ф-1 із запалами до них, міну ПОМ2р, чотири кілограми пластиду та пристрій дистанційного підриву.

    Правоохоронці встановили, що гараж зі схроном належить мешканцю Херсонської області, який наразі перебуває в Росії. За інформацією спецслужби, засоби ураження зловмисник приховав для здійснення диверсій та терористичних актів.

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    СБУ Київщина військові Запорізька область
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