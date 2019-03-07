СБУ викрила міжрегіональне угруповання на незаконному зберіганні зброї



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Фото: ssu.gov.ua

З переправленої зброї зловмисники робили «закладки» на території Київської та Запорізької областей

Співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією в межах заходів, спрямованих на недопущення зриву виборів президента України, викрили організоване міжрегіональне угруповання на незаконному зберіганні зброї. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що учасники групи протиправно вивозили військові засоби ураження з району проведення операції Об’єднаних сил. З переправленої зброї зловмисники робили «закладки» на території Київської та Запорізької областей.

Співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності учасників угруповання.

Також зловмисники зберігали засоби ураження у власних помешканнях.

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили у схронах та за місцями проживання фігурантів справи 11 протитанкових керованих ракет ПТУР «Метис» у пусковому контейнері, три реактивні протитанкові гранати РПГ-22, 12 реактивних гранат ПГ-7В, 13 ручних гранат, 52 30-мм артилерійських снаряда, 18 підривачив, три гранати, понад півтора кілограма вибухівки та майже 5 тисяч набоїв.

Нагадаємо, наприкінці лютого співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, спільно з поліцією виявили на Донеччині схованку з військовими засобами ураження. Схрон знаходився у гаражі одного з автокооперативів у Маріуполі. Правоохоронці вилучили зі схованки спецвиріб пістолет-кулемет для безшумного вогню російського виробництва, автомат Калашникова, пістолет Марголіна, пістолет Люгер П38, два ручні протитанкові гранатомети РПГ–26, три тисячі набоїв калібру 5,45 мм, тисячу шістсот набоїв калібру 9 мм, десять гранат РГД-5 та Ф-1 із запалами до них, міну ПОМ2р, чотири кілограми пластиду та пристрій дистанційного підриву.

Правоохоронці встановили, що гараж зі схроном належить мешканцю Херсонської області, який наразі перебуває в Росії. За інформацією спецслужби, засоби ураження зловмисник приховав для здійснення диверсій та терористичних актів.