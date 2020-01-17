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    На Одещині митники вимагали хабарі за розмитнення автомобілів

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    На Одещині СБУ блокували корупційний механізм розмитнення імпортних авто - На Одещині митники вимагали хабарі за розмитнення автомобілів
    На Одещині СБУ блокували корупційний механізм розмитнення імпортних авто
    Фото: СБУ

    Місячний нелегальний дохід митників складав до 15 тис. доларів

    На Одещині співробітники СБ України під час виконання пріоритетних завдань щодо протидії корупції у митних органах блокували корупційний механізм отримання хабарів при розмитненні автомобілів.

    Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що окремі посадовці Одеської митниці Держмитслужби організували схему вимагання неправомірної вигоди з громадян за безперешкодне оформлення транспортних засобів, що ввозяться із США.

    Вартість «послуг» зловмисників залежала безпосередньо від класу автомобіля і становила від 50 до 500 американських доларів за кожен із них. Лише на одному митному пункті щомісячний «тіньовий дохід» митників складав у середньому від 10 до 15 тисяч доларів США.

    У ході спецоперації правоохоронці затримали так званого митника-«касира» під час одержання чергової частини неправомірної грошової вигоди у сумі 850 доларів США. Загалом посадовець вимагав 1 250 американських доларів за розмитнення одинадцяти авто.

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    На Одещині митники вимагали хабарі за розмитнення автомобілів
    На Одещині митники вимагали хабарі за розмитнення автомобілів
    На Одещині митники вимагали хабарі за розмитнення автомобілів
    Фото: СБУ

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту провадження про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    Тривають слідчі дії встановлення додаткових фактів протиправної діяльності та інших учасників корупційної схеми.

    Документування протиправної діяльності митника проводилось спільно з прокуратурою Одеської області і територіальним управлінням ДБР. 

    СБУ США корупція в Україні Одещина
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