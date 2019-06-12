СБУ викрила схему виведення в офшори понад 436 млн грн



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Слідчими СБУ оголошено підозру керівнику акціонерного товариства та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу

Власники акціонерного товариства для виведення коштів закордон використали підконтрольний комерційний банк, який наразі перебуває в процедурі ліквідації

Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад 17 мільйонів доларів та подальшого їх виведення в офшори.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Для проведення оборудки підприємці уклали удаваний міжнародний контракт з однією з офшорних структур та перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання. З метою уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів закордон використали підконтрольний комерційний банк, який наразі перебуває в процедурі ліквідації», - йдеться у повідомленні.

У відомстві не уточнюють, про який банк йде мова.

Зазначається, що для ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів до державного бюджету України представники комерційної структури продовжували терміни розрахунків за валютним контрактом через внесення недостовірних відомостей до фінансової документації.

За висновками фахівців, вказана оборудка призвела до нанесення збитків державі в розмірі понад 436 мільйонів гривень.

На даний час слідчими СБУ оголошено підозру керівнику акціонерного товариства та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Також у межах кримінального провадження ініційовано процедуру передачі активів підприємства в рахунок суми нанесених збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.

Раніше СБУ ліквідувала схему махінацій з «євробляхами».