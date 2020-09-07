Штраф до 34 тис. грн: українцям готують покарання за скрутку пробігу авто



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні будуть штрафувати за скручування пробігу в автомобілях

Депутати пропонують ввести обов'язкову фіксацію показників одометра при реєстрації, обліку і технічному контролі транспортних засобів

Ряд нардепів зареєстрували законопроєкт, який запровадить штрафи за «скручування» пробігу.

Законопроєкт № 4039 зареєстрований 2 вересня.

Також доведеться вказувати пробіг в різних документах (митній декларації, страховому полісі і ін.).

Для цього пропонується ввести адміністративну відповідальність за подібне шахрайство, а також почати вказувати пробіг ТЗ в різних документах: митній декларації, свідоцтві про проходження техогляду, страховому полісі і ін.

Наприклад, якщо відключити кабель щитка приладів або трос спідометра, щоб під час їзди кілометраж не враховувався, то загрожує штраф в розмірі 3400 грн.

Якщо під час будь-яких реєстраційних дій з ТЗ або при проведенні техогляду буде виявлений показник одометра менший, ніж той, який раніше був зафіксований в Єдиному державному реєстрі, штраф складе 8 500 грн.

Якщо при першій реєстрації розмитненого ТС показання одометра будуть меншими за ті, що були заявлені на митниці, то штраф 17 тис. грн.

Тих, хто пропонує послуги по скрутці, чекає штраф в 34 тис. грн. Якщо власник ТЗ, в якому виявили зменшення показників одометра, не повідомить, хто «скручував», то цей штраф доведеться сплатити йому.