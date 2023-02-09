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СБУ викрила українську корпорацію, яка фінансувала «ДНР»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
СБУ викрила українську корпорацію, яка фінансувала «ДНР»
Компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донецької області і сплачувала податки терористам
фото: Служба безпеки України

Міжрегіональна продовольча корпорація в Дніпропетровській області фінансувала «фонд» Дениса Пушиліна

Служба безпеки України викрила у Дніпропетровській області українську міжрегіональну продовольчу корпорацію, яка фінансувала терористичну організацію «ДНР». Про це повідомила СБУ в своєму Telegram. 

Як виявилося, компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донецької області і сплачувала «податки» терористам. За даними СБУ, підприємство перерахувало у «бюджет днр» понад ₴4 млн.

Також зафіксовано, що ця корпорація здійснювала «відрахування» до «фонду» терориста Пушиліна на підтримку російських окупаційних угруповань. Як свідчать матеріали слідства, організатором незаконної діяльності виявився власник компанії, створеної на початку двохтисячних років на Донеччині. Підприємство займалось дистрибуцією оптових партій продовольчих товарів через торговельні мережі у різних регіонах України.

У 2014 році засновники комерційної структури перевели частину її активів на підконтрольну українській владі територію Донецької області, а після повномасштабного вторгнення – на Дніпропетровщину. Інша частина бізнесу увесь цей час залишилася на тимчасово окупованій території сходу України. При цьому власник компанії налагодив там збут продовольства і перерахування одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації.

Постачання продукції здійснювали через афілійовані комерційні структури, які перебували у захоплених районах.

Під час обшуків за адресами складських та офісних приміщень компанії на Дніпропетровщині, а також у помешканнях фігурантів виявлено:

▪️ фінансово-господарську документацію;
▪️ чорнові записи;
▪️ комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 110-2 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру топменеджерам корпорації та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці викрили злочинну схему з викрадення мільйонів із окупованих територій. Загальний обсяг нелегально перевезених коштів сягає сотень мільйонів гривень. 

Теги: СБУ «ДНР» податки бюджет викрадення

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