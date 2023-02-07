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СБУ повідомила про підозру українському генерал-майору міліції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ повідомила про підозру українському генерал-майору міліції
фото: пресслужба СБУ

Зрадник став депутатом облради від забороненого «блоку Володимира Сальдо»

Служба безпеки ідентифікувала  поплічника агресора на тимчасово захопленій частині півдня України. Зловмисником виявився колишній начальник Управління МВС у Херсонській області, який у 2014 році звільнився з лав правоохоронних органів у званні генерал-майор міліції. Про це повідомила ресслужба СБУ.

Згодом зрадник став депутатом облради від забороненого «блоку Володимира Сальдо».

Після початку повномасштабного вторгнення він потрапив у поле зору кадрового співробітника 3 відділу 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби фсб сергія сініцина з позивним «сабір». У березні минулого року у тимчасово окупованому Херсоні у нього відбулась зустріч з колишнім українським правоохоронцем для залучення його до діяльності проти основ національної безпеки.

За вказівкою «сабіра» він мав підшукувати «однодумців» для формування так званого «силового блоку» окупаційних органів та його використання під час придушення руху опору в регіоні. Для цього використовував свої зв’язки серед колишніх правоохоронців.

На підставі зібраних слідчими доказів генералу міліції повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Наразі він переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Криму.

Раніше повідомлялося, що СБУ викликає Оксану Марченко на допит.

Теги: допит правосуддя СБУ державна зрада

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