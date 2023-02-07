СБУ повідомила про підозру українському генерал-майору міліції

Зрадник став депутатом облради від забороненого «блоку Володимира Сальдо»

Служба безпеки ідентифікувала поплічника агресора на тимчасово захопленій частині півдня України. Зловмисником виявився колишній начальник Управління МВС у Херсонській області, який у 2014 році звільнився з лав правоохоронних органів у званні генерал-майор міліції. Про це повідомила ресслужба СБУ.

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Згодом зрадник став депутатом облради від забороненого «блоку Володимира Сальдо».

Після початку повномасштабного вторгнення він потрапив у поле зору кадрового співробітника 3 відділу 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби фсб сергія сініцина з позивним «сабір». У березні минулого року у тимчасово окупованому Херсоні у нього відбулась зустріч з колишнім українським правоохоронцем для залучення його до діяльності проти основ національної безпеки.

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За вказівкою «сабіра» він мав підшукувати «однодумців» для формування так званого «силового блоку» окупаційних органів та його використання під час придушення руху опору в регіоні. Для цього використовував свої зв’язки серед колишніх правоохоронців.

На підставі зібраних слідчими доказів генералу міліції повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Наразі він переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Криму.

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