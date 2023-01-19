США незабаром розпочнуть передачу Україні конфіскованих російських активів

Перші перекази коштів від мін'юсту Держдепартаменту США можуть розпочатися протягом найближчих тижнів і місяців

Американська влада найближчим часом має намір розпочати передачу частини конфіскованих активів Росії на користь України. Про це заявив на семінарі в Гудзонівському інституті керівник робочої групи Мін'юсту США з виявлення та арешту російських активів, що підпадають під американські рестрикції, Ендрю Адамс.

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«У майбутньому ми також спрямовані на те, щоби розпочати передачу конфіскованих активів на користь України», – підкреслив він.

«Цей закон не дає можливості передати всі конфісковані активи», – наголосив при цьому представник Мін'юсту.

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«Це не ідеальне рішення, але тим не менш це дає надію на те, що перші перекази коштів від мін'юсту Держдепартаменту розпочнуться протягом найближчих тижнів і місяців, коли будуть отримані остаточні постанови щодо вилучення щодо деяких активів», – додав Адамс.

Адамс нагадав, що наприкінці грудня до затвердженого президентом США Джо Байденом закону про федеральний бюджет на 2023 рік було включено ініціативу, яка дозволяє вилучати заморожені в результаті санкцій активи бізнесменів РФ для їх передачі Україні. Мін'юст має перенаправляти ці кошти Держдепартаменту, який розподілятиме їх Україні.

Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що рішення про передачу Україні заморожених активів РФ має ухвалюватися в судовому порядку.