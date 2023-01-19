Головна Країна Політика
search button user button menu button

США незабаром розпочнуть передачу Україні конфіскованих російських активів

Ірина Глотова
glavcom.ua
США незабаром розпочнуть передачу Україні конфіскованих російських активів
США передасть Україні конфісковані активи РФ
www.slovoidilo.ua

Перші перекази коштів від мін'юсту Держдепартаменту США можуть розпочатися протягом найближчих тижнів і місяців

Американська влада найближчим часом має намір розпочати передачу частини конфіскованих активів Росії на користь України. Про це заявив на семінарі в Гудзонівському інституті керівник робочої групи Мін'юсту США з виявлення та арешту російських активів, що підпадають під американські рестрикції, Ендрю Адамс.

«У майбутньому ми також спрямовані на те, щоби розпочати передачу конфіскованих активів на користь України», – підкреслив він.

«Цей закон не дає можливості передати всі конфісковані активи», – наголосив при цьому представник Мін'юсту.

«Це не ідеальне рішення, але тим не менш це дає надію на те, що перші перекази коштів від мін'юсту Держдепартаменту розпочнуться протягом найближчих тижнів і місяців, коли будуть отримані остаточні постанови щодо вилучення щодо деяких активів», – додав Адамс.

Адамс нагадав, що наприкінці грудня до затвердженого президентом США Джо Байденом закону про федеральний бюджет на 2023 рік було включено ініціативу, яка дозволяє вилучати заморожені в результаті санкцій активи бізнесменів РФ для їх передачі Україні. Мін'юст має перенаправляти ці кошти Держдепартаменту, який розподілятиме їх Україні. 

Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що рішення про передачу Україні заморожених активів РФ має ухвалюватися в судовому порядку

Читайте також: 

Теги: влада закон бюджет

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

США незабаром розпочнуть передачу Україні конфіскованих російських активів
США незабаром розпочнуть передачу Україні конфіскованих російських активів
Сербія допоможе енергетиці України: озвучено деталі
Сербія допоможе енергетиці України: озвучено деталі
Шмигаль вніс до Ради законопроєкт про заборону Московського патріарахту в Україні
Шмигаль вніс до Ради законопроєкт про заборону Московського патріарахту в Україні
Зеленський зустрівся з президентом Євроради: про що говорили
Зеленський зустрівся з президентом Євроради: про що говорили
Тимошенко, Татаров та кілька міністрів можуть втратити посади
Тимошенко, Татаров та кілька міністрів можуть втратити посади
Порошенко прийшов у звільнену від Московської церкви Лавру (фото)
Порошенко прийшов у звільнену від Московської церкви Лавру (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Епіфаній у Лаврі: українців знову вразило вбрання митрополита
74K
Христо Грозєв: Путін серйозно розглядає можливість ядерного удару по Польщі
24K
Яка ситуація під Бахмутом і Соледаром: дані розвідки США
17K
19 січня – Водохреще або Йордан: звичаї, прикмети, заборони
13K
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
11K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
Сьогодні, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Сьогодні, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
Сьогодні, 04:00
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
Вчора, 14:49
«Думали, що це ракета»: очевидці розповіли деталі про падіння гелікоптера
Вчора, 14:14
Стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах (фото)
Вчора, 13:18

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту