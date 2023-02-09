Правоохоронці викрили злочинну схему з викрадення мільйонів із окупованих територій
Загальний обсяг нелегально перевезених коштів сягає сотень мільйонів гривень
Правоохоронці викрили міжнародну схему незаконного вивозу національної валюти з тимчасово окупованих територій. Викрадені гривні вивозили з України через територію Росії та Білорусі до країн ЄС, а потім знову завозили до країни та легалізували. Про це повідомили Державна прикордонна служба та Бюро економічної безпеки.
За даними слідчих, готівку завозили в Україну у прихованих відсіках машин та дорожніх валізах з використанням фіктивних декларацій походження грошей тощо.
Так, прикордонники на Львівщині знайшли у 46-річного водія легковика, який їхав в Україну через пункт пропуску «Угринів», понад 7 млн грн. Законність грошей він так і не зміг підтвердити.
А до того на пункті пропуску «Шегині» прикордонники знайшли подібну суму ще в одного чоловіка. За результатами обшуків у нього також вилучили мішки з камінням, зовні схожим на бурштин, вагою майже 10 кг, печатки з відтисками іноземних суб’єктів господарювання та інші предмети, які можуть свідчити про незаконну діяльність.
Детективи БЕБ повідомили, що разом з оперативниками СБУ викрили двох учасників схеми під час чергового ввезення 16 млн готівкою.
Та загальний обсяг нелегально перевезених коштів сягає сотень мільйонів гривень, кажуть у БЕБ.
Раніше повідомлялося, що прикордонники затримали у Чернівецькій області два мікроавтобуси з ухилянтами.
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