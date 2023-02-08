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Вирішила переписати історію України: СБУ повідомила про підозру очільниці «міносвіти ДНР»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вирішила переписати історію України: СБУ повідомила про підозру очільниці «міносвіти ДНР»
фото: пресслужба СБУ

Росіянка організувала знищення в місцевих школах українських підручників і доручила повністю «переписати» навчальну програму з історії України

Служба безпеки системно викриває злочини керівників окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захоплених районах сходу України. У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру так званому «міністру освіти і науки» терористичної організації «ДНР». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисницею є російська громадянка, яка мешкала в Удмуртії, а в липні минулого року отримала «призначення» до окупаційного органу у захопленій частині Донеччини. На цій «посаді» вона намагається примусово наблизити освітню сферу регіону до кремлівських «стандартів».

Для цього організувала знищення в місцевих школах українських підручників і доручила повністю «переписати» навчальну програму з історії України. Також «псевдоміністр» змушує вчителів їздити на «курси переформатування» в Росію та відправляє дітей до «таборів» країни-агресора.

На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Наразі вона перебуває на тимчасово окупованій частині Донецької області. Втім, співробітники СБУ знають про місця її перебування та проводять комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності.

Нагадаємо, СБУ на «гарячому» затримала агента РФ, який коригував ракетні удари по Харкову.

Теги: СБУ освіта «ДНР»

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