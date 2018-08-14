СБУ вилучила у контрабандиста «шпигунську техніку» (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: СБУ

Зокрема, киянин віз із Росії наручний годинник із вбудованими прихованими відеокамерами

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю разом із слідчим відділом Управління СБУ в Сумській області попередили контрабандне ввезення до України спеціальних технічних засобів.

Про це 14 серпня повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники встановили, що киянин, перебуваючи в особистих справах на території Росії, придбав предмети, які відносяться до категорії спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації, з метою їх подальшого збуту в Україні.

Зловмисник був затриманий на одному із залізничних пунктів у Сумській області.

«У його особистих речах виявлені приховані від митного контролю спеціальні технічні засоби, серед яких чотири авторучки із вбудованими прихованими відеокамерами та мікрофонами, шість брелків та наручний годинник із вбудованими прихованими відеокамерами, мікрофонами та USB адаптерами», - заявили в СБУ.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у скоєнні злочину.

Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України ліквідували у Харківській області діяльність підприємства, яке постачало комплектуючі для заводу в «ЛНР».