СБУ заблокувала незаконний видобуток нафти з державної свердловини



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Підприємство без дозволів налагодило видобуток нафти зі свердловини державного фонду, повідомили у Службі безпеки України

Зловмисники встигли видобути нафти на більше ніж 1 млн грн

В Івано-Франківській області СБУ припинила незаконний видобуток нафти з державної свердловини.

Про це напередодні повідомили у Службі безпеки України.

За інформацією правоохоронців, спільне підприємство з іноземними інвестиціями без передбачених законом дозволів та без сплати відповідних зборів налагодило видобуток нафти зі свердловини державного фонду. Зловмисники встигли видобути нафти на більше ніж 1 млн грн і реалізувати її на нафтопереробні заводи на сході України.

Для легалізації сировини комерсанти за документами оформляли угоду під виглядом законних господарських операцій, зазначили у СБУ.

За попередньою версією слідства, підприємці дістали доступ до видобутку за сприяння посадових осіб однієї з державних установ Івано-Франківська, на балансі якої з науково-дослідною метою була свердловина. У подальшому вони планували нелегально видобувати нафту і на інших свердловинах цього закладу.

Під час обшуків вилучено 40 тонн нафти, документи, чорнові записи, печатки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та готівку на суму майже 130 тис. грн.

Для оцінки збитку, завданого довкіллю розлитою нафтою, залучено відповідних експертів. Встановлюють коло осіб, причетних до операції, резюмували у СБУ.