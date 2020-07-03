Нафта знову дешевшає через стрімке зростання захворюваності на коронавірус в США



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У п'ятницю основні торги на NYMEX проводитися не будуть у зв'язку з вихідним днем у США.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 42,66 за барель, що на $ 0,46 (1,11%) нижче від ціни під час закриття попередньої сесії

Нафта у п'ятницю, 3 липня, почала дешевшати на тлі зареєстрованого у 37 американських штатах піку захворюваності на коронавірус. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Зазначається, що вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 42,66 за барель, що на $ 0,46 (1,11%) нижче від ціни під час закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилися в ціні на $ 0,45 (1,11%) - до $ 40,20 за барель.

У п'ятницю основні торги на NYMEX проводитися не будуть у зв'язку з вихідним днем у США.

Кількість хворих на Covid-19 у Сполучених Штатах у четвер зросла рекордними темпами - більш ніж на 50 тис., водночас безліч нових випадків зафіксовано в густонаселених південних штатах, які є одними з основних споживачів бензину в США, що викликає серйозне занепокоєння, зазначають експерти AxiCorp.

«На ринку зростає впевненість у тому, що ослаблення обмежень на поїздки і бізнес збільшить попит на сиру нафту. Однак пандемія, що прогресує, може підірвати це відновлення», - йдеться в аналітичній записці ANZ Research.

Дані нафтосервісної компанії Baker Hughes, оприлюднені 3 липня, показали зниження кількості діючих нафтових видобувних установок в країні на три одиниці за минулий тиждень - до 185 установок. Для порівняння: роком раніше кількість установок дорівнювало 788.

Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні $42,78 за барель. На відкритті Brent торгувалася по $42,80 за барель, що на 34 цента нижче за рівень закриття торгів ($ 43,14).

Як повідомлялося, 28 червня нафта знову падає, за нею валяться рубль та російські біржі

Нагадаємо, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михайло Крутіхін припустив, що ціна на нафту еталонної марки Brent упродовж цього літа може становити близько 35 доларів за барель.