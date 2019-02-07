СБУ затримала на Чернігівщині антиукраїнського пропагандиста



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Правоохоронці вилучили комп’ютерне обладнання, яке використовувалось для розповсюдження антиукраїнських матеріалів Фото: Прес-центр СБУ

Чоловік за завданням російських кураторів підшукав спільників для поширення матеріалів в яких, зокрема, дискредитувалась українська держава та Збройні Сили

На Чернігівщині правоохоронці викрили місцевого мешканця, який проводив антиукраїнську агітацію у соціальних мережах за завданням спецслужб РФ.

Про це 7 лютого повідомляє прес-центр СБУ.

«Оперативники встановили, що пропагандист за завданням російських кураторів підшукав спільників для поширення матеріалів в яких, зокрема, дискредитувалась українська держава та Збройні Сили України, популяризувалась діяльність терористичних організацій «Л/ДНР» та містилися заклики до порушення територіальної цілісності країни», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники СБУ також задокументували, що від посередників, підконтрольних російським спецслужбам, агітатори отримували завдання поширювати фейкову інформацію для маніпулювання громадською думкою задля впливу на електоральні настрої під час проведення виборів президента України.

Антиукраїнські матеріали агітатори систематично розміщували у соціальних мережах та на персональних інтернет-сторінках.

В СБУ заявили, що під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання організатора правоохоронці вилучили комп’ютерне обладнання, яке використовувалось для розповсюдження антиукраїнських матеріалів.

Тривають слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення фігуранту кримінального провадження про підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто заявив, що найбільше до російської пропаганди в Україні схильні жителі Одеси й Харкова.