Соціолог назвав регіони України, у яких російська пропаганда найрезультативніша



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Соціолог Володимир Паніотто вважає, що в Україні російська пропаганда найрезультативніша у Харкові та Одесі Фото: Volodymyr Paniotto / facebook.com

Директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто зазначив, що ситуація з підтримкою населення Харкова та Одеси головних тез російської пропаганди не покращується

Найбільше до російської пропаганди в Україні схильні жителі Одеси й Харкова. Про це в інтерв'ю «Українській правді» розказав директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

«У 2015 році ми розробили свій індекс результативності російської пропаганди. Він показує, наскільки населення України підтримує головні тези російської пропаганди, і міг би бути корисним інструментом для Міністерства інформації. Індекс демонструє, що в нас не дуже добра ситуація в Харкові та в Одесі – там показники дуже великі», – сказав він.

За словами Паніотто, цей індекс вимірюють щорічно. Він засвідчує, що ситуація не покращується.

Для Харківської області індекс результативності російської пропаганди становить 50, для Донбасу – 46, для Одеської області – 43.

Інфографіка: pravda.com.ua