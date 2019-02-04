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    Соціолог назвав регіони України, у яких російська пропаганда найрезультативніша

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    <p>Соціолог Володимир Паніотто вважає, що в Україні російська пропаганда найрезультативніша у Харкові та Одесі</p> - Соціолог назвав регіони України, у яких російська пропаганда найрезультативніша

    Соціолог Володимир Паніотто вважає, що в Україні російська пропаганда найрезультативніша у Харкові та Одесі

    Фото: Volodymyr Paniotto / facebook.com

    Директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто зазначив, що ситуація з підтримкою населення Харкова та Одеси головних тез російської пропаганди не покращується

    Найбільше до російської пропаганди в Україні схильні жителі Одеси й Харкова. Про це в інтерв'ю «Українській правді» розказав директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

    «У 2015 році ми розробили свій індекс результативності російської пропаганди. Він показує, наскільки населення України підтримує головні тези російської пропаганди, і міг би бути корисним інструментом для Міністерства інформації. Індекс демонструє, що в нас не дуже добра ситуація в Харкові та в Одесі – там показники дуже великі», – сказав він.

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    За словами Паніотто, цей індекс вимірюють щорічно. Він засвідчує, що ситуація не покращується.

    Для Харківської області індекс результативності російської пропаганди становить 50, для Донбасу – 46, для Одеської області – 43.

    Інфографіка: pravda.com.ua
    Інфографіка: pravda.com.ua

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