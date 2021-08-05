На Дніпропетровщині банда вбила фермера та катувала його дружину

П’ятеро бандитів пограбували родину, а господаря вбили

На Дніпропетровщині банда із п’яти зловмисників напала на будинок фермера. Спочатку катували 67-річного чоловіка, аби він віддав їм гроші, а в сусідній кімнаті душили його дружину.

Згодом чоловіка вбили, а сейф відкрили ломом, дружині загиблого вдалось вижити. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Жінка розповіла, бандити вломилися до будинку близько другої ночі через вікно: катували їх в різних кімнатах, вимагаючи віддати гроші. Жінку душили мотузкою для білизни, однак пізніше залишили її і пішли. Коли постраждала дісталася до кімнати чоловіка, той вже був мертвий.

Жінка зателефонувала сину: він приїхав через кілька хвилин, але врятувати батька вже не було можливості. Згідно з медичною експертизою чоловік помер від задушення.

з сейфа зловмисники вкрали трохи більше мільйона гривень. Фермер вирощував зернові та соняшник і напередодні нападу продав партію врожаю.

Злочинці були добре підготовлені – один з них знав навіть те, що жінка нещодавно перенесла інсульт.

Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства та розбою. Зловмисників розшукують.

Нагадаємо, у центрі Києва пограбували квартиру, яка належить дочці колишнього голови Служби зовнішньої розвідки Григорія Ілляшова. З квартири в ЖК «Новопечерські Липки» винесли близько 2,8 млн грн.

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