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    На Дніпропетровщині банда вбила фермера та катувала його дружину

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    На Дніпропетровщині банда вбила фермера та катувала його дружину
    Фото з відкритих джерел

    П’ятеро бандитів пограбували родину, а господаря вбили

    На Дніпропетровщині банда із п’яти зловмисників напала на будинок фермера. Спочатку катували 67-річного чоловіка, аби він віддав їм гроші, а в сусідній кімнаті душили його дружину.

    Згодом чоловіка вбили, а сейф відкрили ломом, дружині загиблого вдалось вижити. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

    Жінка розповіла, бандити вломилися до будинку близько другої ночі через вікно: катували їх в різних кімнатах, вимагаючи віддати гроші. Жінку душили мотузкою для білизни, однак пізніше залишили її і пішли. Коли постраждала дісталася до кімнати чоловіка, той вже був мертвий.

    Жінка зателефонувала сину: він приїхав через кілька хвилин, але врятувати батька вже не було можливості. Згідно з медичною експертизою чоловік помер від задушення.

    з сейфа зловмисники вкрали трохи більше мільйона гривень. Фермер вирощував зернові та соняшник і напередодні нападу продав партію врожаю.

    Злочинці були добре підготовлені – один з них знав навіть те, що жінка нещодавно перенесла інсульт.

    Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства та розбою. Зловмисників розшукують.

    Нагадаємо, у центрі Києва пограбували квартиру, яка належить дочці колишнього голови Служби зовнішньої розвідки Григорія Ілляшова. З квартири в ЖК «Новопечерські Липки» винесли близько 2,8 млн грн.

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    Теги: банда гроші будинок жінка чоловік фермер інсульт
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    На Дніпропетровщині банда вбила фермера та катувала його дружину