Чи будуть провокації на День Незалежності: думка генерала

Підготовка до заходів йде дуже серйозним чином

Випадок зі спробою прориву в будівлю Каміну озброєного гранатою ветерана АТО показав, що центральні органи влади України охороняють люди, які не можуть претендувати на високий професіоналізм. Про це заявив генерал-майор юстиції, експерт із питань державної безпеки Василь Вовк, пише Апостроф.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи варто очікувати подібних подій або чогось гіршого на День Незалежності, коли будуть проходити масштабні заходи, експерт з безпеки зауважив, що підготовка до заходів, пов'язаних з 30-ю річницею, йде дуже серйозним чином.

«Працює відповідний департамент СБУ, там є професійні люди, які знають, як це робити. Я впевнений, хоча не можу давати стовідсоткову гарантію, що великих небезпек для людей, які вийдуть святкувати 30-ту річницю Незалежності, на сьогодні не існує. Можемо не переживати. Ми повинні готувати свято людям на позитиві», – підкреслив генерал-майор юстиції.

Нагадаємо, у вівторок, 3 серпня, відбулася перша репетиція парадних розрахунків до параду військ з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України.

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