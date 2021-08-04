СБУ пояснила, чому співзасновника «Білоруського дому» не пустили в Україну

У спецслужбі пояснили, що Батулін відомий своїми провокаціями під час акцій протесту

Служба безпеки України підтвердила заборону в’їзду на територію України громадянину Республіки Білорусь Родіону Батуліну. Заборона винесена 23 липня 2021 року. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Рішення було прийняте «на основі аргументованих даних, що дана особа може становити загрозу національній безпеці України».

«Родіон Батулін відомий своїми радикальними поглядами та провокаційними діями під час акцій протесту в Україні. В ході цих акцій, серед іншого, вдалося запобігти спробам радикалів спровокувати силові зіткнення з правоохоронцями», - повідомили у спецслужбі.

Нагадаємо, зранку у «Білоруському домі в Україні» повідомили, що Батуліна не пропустили в Україну на прикордонному пункті «Устилуг».

Зазначимо, напередодні заступник голови організації «Білоруський дім в Україні» Родіон Батулін дав інтерв’ю «Главкому».

До слова, США оприлюднили офіційну позицію щодо смерті Шишова.

Нагадаємо, голова «Білоруського дому у Варшаві» впевнений, що Шишова вбили агенти Лукашенка.

Зазначимо, Євросоюз вдячний, що Україна швидко почала розслідування смерті Шишова.

Нагадаємо, голову громадської організації «Білоруський дім в Україні», громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним вранці 3 серпня на території лісопаркової зони у Святошинському районі Києва.

Напередодні дівчина Шишова повідомила, що чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція – самогубство і вбивство з імітацією самогубства.

В Офісі президента запевнили, що Володимир Зеленський тримає дану справу на контролі.

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