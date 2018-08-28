СБУ затримала сімох «телефонних терористів»



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Зловмисників затримали у Хмельницькій, Миколаївській та Одеській областях

Співробітники Служби безпеки України затримали сімох осіб, які здійснили повідомлення з погрозами терористичного характеру в різних регіонах України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці викрили у Хмельницькому місцевого жителя, який з хуліганських мотивів повідомив про захоплення та підрив однієї з банківських установ міста. Наразі «телефонному терористу» оголошено підозру у скоєні злочину за статтею «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності».

«На Миколаївщині співробітники СБУ затримали ще одного аноніма, який, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, повідомив про підготовку теракту. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Іншого неповнолітнього «телефонного терориста», який повідомив про замінування однієї із загальноосвітніх шкіл, правоохоронці викрили у Дніпрі. Із батьками «жартівника», що в такий спосіб вирішив розважитися, проведено профілактичну роботу», – йдеться у повідомленні

Напередодні святкування Дня Незалежності України активізувалися «мінери» і на Одещині. Так один із «телефонних терористів» у стані алкогольного сп’яніння погрожував підірвати мішки з вибуховою речовиною у середмісті Одеси. Після обстеження прилеглої території вибухівки не було виявлено. Про мінування гаражу, розташованого на території однієї з загальноосвітніх шкіл міста, повідомив інший захмелілий «підривник».

Після повідомлення про нібито мінування міського залізничного вокзалу оперативники спецслужби затримали ще одного місцевого жителя, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку та отримав умовний строк покарання.

Ще один анонім «зі стажем» під дією алкоголю погрожував підірвати один із райвідділів поліції. Ним виявився місцевий безхатченко, який уже притягався до кримінальної відповідальності за «мінування» супермаркету, спортмайданчика та Інтернет-кафе. Наразі за всіма фактами відкрито кримінальні провадження, затриманим повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.

У відомстві нагадали, що такі дії караються позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторний дзвінок зловмисника може бути засуджено терміном від чотирьох до восьми років. Крім того, «телефонним анонімам» також доведеться компенсувати витрати державних та комерційних установ, що зазнали збитків від їх протиправних дій.