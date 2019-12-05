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    СБУ затримала та вручила підозру особистому охоронцю Медведчука - ЗМІ

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    В СБУ підтвердили, що&nbsp;&laquo;в одному з офісів охоронної компанії, афілійованої з Віктором Медведчуком, відбуваються слідчі дії&raquo; - СБУ затримала та вручила підозру особистому охоронцю Медведчука - ЗМІ
    В СБУ підтвердили, що «в одному з офісів охоронної компанії, афілійованої з Віктором Медведчуком, відбуваються слідчі дії»

    Охоронцю оголошено підозру в стеженні та незаконному зборі інформації, порушення недоторканності приватного життя

    Журналіст Юрій Бутусов з посиланням на джерела повідомив про затримання та оголошення підозри особистому охоронцю Віктора Медведчука Констянтину Іванову.

    Про це він написав у своєму Facebook.

    «За даними джерел «Цензор.Нет», операція проходила в приміщеннях детективного і охоронного агентства «Шторм», який забезпечує безпеку самого Медведчука і структур «Опозиційної платформи - За Життя», затриманий один із засновників компанії Костянтин Іванов. Іванов - один з особистих охоронців Медведчука», - пише Бутусов.

    За його словами, Іванову оголошено підозру в стеженні та незаконному зборі інформації, порушення недоторканності приватного життя.

    В ході обшуку було вилучено шпигунську електронну техніку, яка використовується для збору інформації, додав Бутусов.

    Натомість речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що «в одному з офісів охоронної компанії, афілійованої з Віктором Медведчуком, відбуваються слідчі дії».

    Зазначається, що у Києві співробітники спецслужби задокументували протиправну діяльність працівників приватної детективної охоронної компанії, яка за грошову винагороду збувала інформацію з обмеженим доступом.

    «У межах кримінального провадження в столиці проведено обшуки, зокрема на вулиці Васильківській 23 за адресами офісних приміщень охоронної компанії, детективного агентства та місцями проживання фігурантів провадження...Наразі одному із співзасновників детективного агентства оголошено про підозру у вчиненні вищезгаданих злочинів», - додали в СБУ.

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