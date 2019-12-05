СБУ затримала та вручила підозру особистому охоронцю Медведчука - ЗМІ
Охоронцю оголошено підозру в стеженні та незаконному зборі інформації, порушення недоторканності приватного життя
Журналіст Юрій Бутусов з посиланням на джерела повідомив про затримання та оголошення підозри особистому охоронцю Віктора Медведчука Констянтину Іванову.
Про це він написав у своєму Facebook.
«За даними джерел «Цензор.Нет», операція проходила в приміщеннях детективного і охоронного агентства «Шторм», який забезпечує безпеку самого Медведчука і структур «Опозиційної платформи - За Життя», затриманий один із засновників компанії Костянтин Іванов. Іванов - один з особистих охоронців Медведчука», - пише Бутусов.
За його словами, Іванову оголошено підозру в стеженні та незаконному зборі інформації, порушення недоторканності приватного життя.
В ході обшуку було вилучено шпигунську електронну техніку, яка використовується для збору інформації, додав Бутусов.
Натомість речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що «в одному з офісів охоронної компанії, афілійованої з Віктором Медведчуком, відбуваються слідчі дії».
Зазначається, що у Києві співробітники спецслужби задокументували протиправну діяльність працівників приватної детективної охоронної компанії, яка за грошову винагороду збувала інформацію з обмеженим доступом.
«У межах кримінального провадження в столиці проведено обшуки, зокрема на вулиці Васильківській 23 за адресами офісних приміщень охоронної компанії, детективного агентства та місцями проживання фігурантів провадження...Наразі одному із співзасновників детективного агентства оголошено про підозру у вчиненні вищезгаданих злочинів», - додали в СБУ.