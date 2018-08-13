СБУ затримала за «замінування» двох телефонних анонімів



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Зокрема, у Дніпрі місцевий житель з хуліганських мотивів повідомив про нібито мінування залізничного вокзалу

Співробітники Служби безпеки України викрили на Дніпропетровщині та в Одесі двох анонімів, які здійснили неправдиві повідомлення з погрозами терористичного характеру.

Про це 13 серпня повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що у Дніпрі оперативники спецслужби спільно з поліцією встановили та затримали місцевого жителя, який з хуліганських мотивів повідомив про нібито мінування залізничного вокзалу.

На Одещині правоохоронці затримали мешканця Одеси, який повідомив про начебто мінування центрального офісу одного з операторів мобільного зв’язку.

У рамках відкритих кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

В СБУ нагадали, що незалежно від мотивів дії «телефонних терористів» караються позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторний такий дзвінок зловмисника може бути засуджено від чотирьох до восьми років.

«Телефонним анонімам» також доведеться компенсувати витрати державних та комерційних установ, що зазнали збитків від їх протиправних дій.