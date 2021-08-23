З’явилося відео затримання українця, якого РФ звинувачує «у шпіонажі»
За статтею про шпигунство затриманому загрожує до 20 років позбавлення волі
ФСБ показала відео спецоперації, за підсумками якої за підозрою в нібито шпигунстві було затримано громадянина України.
На кадрах видно співробітників спецслужб, які вриваються в автосервіс, кладуть на підлогу і приковують в наручники чоловіка, чиї руки світяться спецрозчином.
Російська спецслужба повідомляє, що іноземець за завданням розвідувальних служб України шукав працівників російських оборонних підприємств із числа секретоносіїв.
«Його цілями були вербувальна розробка росіян і отримання від них охоронюваних законом відомостей про перспективні розробки в області стрілецького озброєння», – кажуть у ФСБ.
Наразі стосовно затриманого порушено кримінальну справу за статтею 276 КК Росії (Шпигунство). Слідчі дії тривають, заявили в ФСБ.
У спецслужбі не розкрили інших подробиць спецоперації, а також особу затриманого.
За статтею про шпигунство затриманому загрожує до 20 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Херсонській області контррозвідники Служби безпеки України викрили у розвідувально-підривній діяльності місцевого жителя, пенсіонера Збройних сил СРСР.