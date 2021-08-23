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    З’явилося відео затримання українця, якого РФ звинувачує «у шпіонажі»

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    На кадрах видно співробітників спецслужб, які увірвалися в автосервіс та приковали в наручники чоловіка - З’явилося відео затримання українця, якого РФ звинувачує «у шпіонажі»
    На кадрах видно співробітників спецслужб, які увірвалися в автосервіс та приковали в наручники чоловіка

    За статтею про шпигунство затриманому загрожує до 20 років позбавлення волі

    ФСБ показала відео спецоперації, за підсумками якої за підозрою в нібито шпигунстві було затримано громадянина України.

    На кадрах видно співробітників спецслужб, які вриваються в автосервіс, кладуть на підлогу і приковують в наручники чоловіка, чиї руки світяться спецрозчином.

    Російська спецслужба повідомляє, що іноземець за завданням розвідувальних служб України шукав працівників російських оборонних підприємств із числа секретоносіїв.

    «Його цілями були вербувальна розробка росіян і отримання від них охоронюваних законом відомостей про перспективні розробки в області стрілецького озброєння», – кажуть у ФСБ.

    Наразі стосовно затриманого порушено кримінальну справу за статтею 276 КК Росії (Шпигунство). Слідчі дії тривають, заявили в ФСБ.

    У спецслужбі не розкрили інших подробиць спецоперації, а також особу затриманого.

    За статтею про шпигунство затриманому загрожує до 20 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, в Херсонській області контррозвідники Служби безпеки України викрили у розвідувально-підривній діяльності місцевого жителя, пенсіонера Збройних сил СРСР.

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    Теги: Росія СБУ ФСБ шпигун озброєння
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    З’явилося відео затримання українця, якого РФ звинувачує «у шпіонажі»