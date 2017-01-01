СБУ знайшла шістьох «телефонних терористів» в різних містах України

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 8 років

Служба безпеки України (СБУ) викрила шість «телефонних терористів» в декількох містах. Про це повідомляє прес-служба СБУ. «Співробітники СБУ спільно з поліцією за останні 2 тижні викрили 6 телефонних терористів в різних регіонах країни», - йдеться в повідомленні. Згідно з інформацією прес-служби, в Одесі правоохоронці



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Зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 8 років

Служба безпеки України (СБУ) викрила шість «телефонних терористів» в декількох містах. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Співробітники СБУ спільно з поліцією за останні 2 тижні викрили 6 телефонних терористів в різних регіонах країни», - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією прес-служби, в Одесі правоохоронці затримали 2 зловмисників, які придумали історію про «замінування» міського супермаркету і магазину. Також в Одесі оперативники спецслужби встановили і затримали місцевого жителя, який неодноразово погрожував мінуванням супермаркету, спортмайданчики і кафе, розташованих в обласному центрі.

Крім того, в Херсоні правоохоронці викрили аноніма на спробі «мінування» торгового супермаркету в місті. А у Кропивницькому встановили і затримали зловмисника, який погрожував влаштувати вибухи на деяких міських інфраструктурних об'єктах.

Наголошується, що в Сумах оперативники спецслужби викрили місцевого жителя, який в стані алкогольного сп'яніння повідомив про наміри замінувати один із багатоповерхових житлових будинків.

Так, дії зловмисників кваліфікуються за статтею 259 Кримінального кодексу України. Неправдиве повідомлення про мінування будь-яких об'єктів власності карається позбавленням волі на строк від 2 до 6 років. За повторний такий дзвінок зловмисник може бути засуджений на термін від 4 до 8 років.