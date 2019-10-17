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    СБУ: зниклими безвісти на окупованому Донбасі вважаються 257 людей

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    СБУ: зниклими безвісти на окупованому Донбасі вважаються 257 людей

    240 людей незаконно утримують на окупованих територіях

    Зниклими безвісти на окупованій частині Донбасу вважаються 257 людей.

    Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на дані Служби безпеки України.

    «За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях значаться як: зниклі безвісти – 257 осіб, незаконно позбавлені волі – 240 осіб», – йдеться у повідомленні.

    У СБУ наголосили, що українська сторона вживає заходів, які мають сприяти визволенню всіх незаконно позбавлених волі осіб, заручників, які утримуються на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

    «Відповідні пропозиції із зазначеного приводу регулярно подаються на розгляд Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Сході України та опрацювання із залученими в рамках «мінського формату» міжнародними гуманітарними організаціями. Робота за вказаним напрямком продовжується», – запевнили у відомстві.

    Як відомо, 7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними, в межах якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, а також 11 політв’язнів. Серед звільнених були Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко та інші.

     

    Донбас СБУ окуповані території
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