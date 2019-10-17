СБУ: зниклими безвісти на окупованому Донбасі вважаються 257 людей



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240 людей незаконно утримують на окупованих територіях

Зниклими безвісти на окупованій частині Донбасу вважаються 257 людей.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на дані Служби безпеки України.

«За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях значаться як: зниклі безвісти – 257 осіб, незаконно позбавлені волі – 240 осіб», – йдеться у повідомленні.

У СБУ наголосили, що українська сторона вживає заходів, які мають сприяти визволенню всіх незаконно позбавлених волі осіб, заручників, які утримуються на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.