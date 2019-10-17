Як СБУ душила бізнес. Баканов передав матеріали внутрішньої перевірки до правоохоронних органів



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«Усі мають зрозуміти невідворотність покарання, усвідомити рівність перед законом», - наголосив голова СБУ Іван Баканов

Співробітники СБУ необґрунтовано ініціювали проведення огляду товарів, комерційних транспортних засобів, не маючи на це законних підстав

Матеріали системної внутрішньої перевірки Служби безпеки України передано до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

Про це 17 жовтня повідомляє пресцентр СБУ.

«СБУ вже передала до Державного бюро розслідувань результати внутрішньої перевірки стосовно можливого тиску співробітниками спецслужби на бізнес. Встановлено окремі правопорушення співробітників СБУ, які необґрунтовано ініціювали проведення огляду товарів, комерційних транспортних засобів, не маючи на це законних підстав», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що до ДБР також скеровані результати службової перевірки щодо незаконного знищення тютюнових виробів (речових доказів у справі). До Національного агентства запобігання корупції направлено матеріали щодо двох співробітників СБУ, які мали незадекларовану нерухомість та «підробляли» за сумісництвом.

У СБУ, як повідомляється, також відбулась перевірка обґрунтованості отримання службового житла. Вже виявлено окремі випадки неправомірного одержання квартир. Матеріали також будуть передані в ДБР.

Загалом у Службі безпеки проведено 23 перевірки та службових розслідування, за результатами яких до 55 осіб вжито управлінські заходи. Кілька співробітників СБУ, у тому числі високопосадовців, перебувають під слідством.

«Я ініціював аудит, щоб виявити механізми корупції у Службі. Вже діючий закон дає нам можливість не чекати початку реформи, а ефективно очищати власні лави. Усі мають зрозуміти невідворотність покарання, усвідомити рівність перед законом», - наголосив голова СБУ Іван Баканов.

Раніше повідомлялося, що Баканов подав президенту Володимиру Зеленському проєкт нової редакції Закону «Про Службу безпеки України».

Нагадаємо, у вересні речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що в Службі безпеки проводять системну реформу, яка має наблизити відомство до стандартів кращих спецслужб світу, «не чекаючи на прийняття нової редакції Закону України «Про Службу безпеки України».

До слова, президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на пресмарафоні повідомив, за яких умов звільнить главу Служби безпеки Івана Баканова.