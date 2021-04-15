Зеленський сьогодні збирає РНБО. Що розглянуть

Одне з ключових питань порядку денного РНБО буде розглянуте в таємному режимі

На порядку денному – детальне обговорення безпекової ситуації на сході країни

У четвер, 15 квітня 2021 року, під головуванням президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони. На порядку денному – детальне обговорення безпекової ситуації на сході країни, а також ситуації в національній економіці, повідомили в пресслужбі президента.

Одне з ключових питань порядку денного РНБО буде розглянуте в таємному режимі і стосуватиметься обговорення ситуації на Донбасі.

«Держава цілком розуміє всі наявні ризики, прораховує будь-які варіанти розвитку подій, має відповідну інформацію за всіма актуальними напрямками, постійно корелює свої позиції з партнерами», – йдеться у повідомленні.

Крім того, члени Ради нацбезпеки розглянуть другий розширений пакет персональних санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем. Окрім спеціалізованих антиконтрабандних рішень, на засіданні будуть обговорені більш широкі питання, що стосуються економічної безпеки держави.

Серед важливих питань також кібербезпека. Окремо, в розділі «Різне», будуть винесені на розгляд членів колегіального органу спеціальні питання від глави держави.

РФ продовжує стягувати війська до українського кордону. Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Росія може напасти на Україну з окупованого Криму.

13 квітня під час засідання комісії Україна-НАТО усі держави-члени Альянсу та союзники висловилися на підтримку України.

Меркель і Байден закликали Росію не стягувати війська до кордону з Україною. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс не виключає, що Росія може вдатися до «обмеженого військового вторгнення» в Україну.